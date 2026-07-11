Ataque armado en clínica de Mazatlán deja dos mujeres heridas; una fue baleada dentro del hospital

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Dos mujeres resultan heridas en Mazatlán tras ataque armado. Foto: Uno TV

Un ataque armado en una clínica de Mazatlán dejó dos mujeres heridas por impactos de bala la noche de este viernes. La agresión ocurrió en un hospital ubicado a la altura del puente El Conchi, en la colonia Emiliano Zapata, lo que generó un fuerte despliegue de autoridades y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas fue baleada dentro del hospital, mientras que la segunda mujer también resultó lesionada por disparos y fue trasladada de emergencia a otro nosocomio para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su identidad ni su estado de salud.

Ataque armado en clínica de Mazatlán moviliza a autoridades

Tras el ataque armado en Mazatlán, elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar para resguardar la zona e iniciar las primeras diligencias.

El área fue acordonada mientras peritos y agentes de investigación comenzaron la recolección de indicios para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar la mecánica de los hechos.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables lograron escapar después del ataque, por lo que se implementó un operativo para intentar localizarlos.

Dos mujeres resultan heridas en Mazatlán tras ataque armado. Foto: Uno TV

Fiscalía de Sinaloa investiga la agresión

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque armado y dar con los responsables. Hasta ahora no se ha informado el posible móvil de la agresión ni si las víctimas eran el objetivo directo del ataque.

Las autoridades tampoco han dado a conocer la identidad de las dos mujeres lesionadas ni han actualizado su estado de salud. Se espera que conforme avancen las investigaciones se informe sobre los resultados del operativo y las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía.

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