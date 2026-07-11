Surutatazo Off Road 2026 ya tiene fecha; esperan a más de 6 mil asistentes en Sinaloa

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Surutatazo Off Road 2026 ya tiene fecha en Sinaloa. Foto: Uno TV

La Secretaría de Turismo de Sinaloa anunció la realización del Surutatazo Off Road 2026, uno de los eventos de vehículos todo terreno más importantes del estado, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en Surutato, municipio de Badiraguato. Para esta edición se espera la participación de más de 6 mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 vehículos provenientes de distintos municipios de Sinaloa y otras entidades, como Sonora.

Durante la presentación del evento, autoridades estatales destacaron que esta será la doceava edición del Surutatazo, el cual se ha consolidado como una de las actividades recreativas y turísticas más relevantes de la región serrana.

Esperan más de 6 mil visitantes y hasta 2 mil 500 vehículos

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el Surutatazo representa una oportunidad para mostrar la riqueza natural de Surutato y fortalecer el turismo en la sierra sinaloense.

“El Surutatazo se ha convertido en una de las actividades recreativas más importantes de la región serrana. Para esta edición esperamos contar con la participación de más de seis mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 unidades motrices provenientes de diferentes municipios de Sinaloa, incluso de Sonora“, destacó.

La funcionaria agregó que este tipo de eventos ayudan a diversificar la oferta turística del estado, tradicionalmente enfocada en destinos de playa, al tiempo que generan beneficios económicos para las comunidades serranas.

El evento impulsará la economía de Surutato

Sosa Osuna aseguró que la realización del Surutatazo generará una importante derrama económica para los prestadores de servicios, restaurantes, comercios y propietarios de cabañas de la región.

Informó que, a un mes del evento, la ocupación de cabañas ya alcanza el 85%, lo que refleja el interés de los visitantes por participar en esta edición.

Además, afirmó que el Gobierno de Sinaloa continuará promoviendo eventos turísticos que impulsen el desarrollo económico de distintas comunidades del estado.

Preparan operativo de seguridad para los asistentes

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que se desplegará un operativo especial para garantizar la seguridad de quienes acudan al Surutatazo.

Entre las acciones previstas destacan:

Recorridos de vigilancia en carreteras y caminos hacia Surutato.

Puestos de inspección ciudadana en accesos y salidas.

Operativos de control vial para agilizar el ingreso y retorno de los visitantes.

Por su parte, el director de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, explicó que también participarán ambulancias, unidades de rescate, médicos y paramédicos durante el recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, con el objetivo de atender cualquier emergencia.

Programa del Surutatazo Off Road 2026

Las actividades del evento se desarrollarán durante tres días:

14 de agosto: registro de participantes.

registro de participantes. 15 de agosto: recorrido por caminos y comunidades de Surutato, seguido de una fiesta popular en la Enramada.

recorrido por caminos y comunidades de Surutato, seguido de una fiesta popular en la Enramada. 16 de agosto: jornada libre para que los asistentes visiten los atractivos turísticos de la región.

El Surutatazo Off Road se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes para los aficionados a los vehículos todo terreno, al reunir cada año a miles de participantes y visitantes en la sierra de Badiraguato.

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