Madre que esperaba trillizas en Sinaloa denuncia que le robaron a una bebé: ¿qué se sabe del caso?

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La señora asegura que esperaba trillizos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En Sinaloa ha generado polémica el caso de la señora Magdalena, quien asegura que esperaba trillizas pero en el Hospital de la Mujer de Culiacán solo le entregaron dos bebés. Debido a la falta de respuesta, presentó una denuncia ante las autoridades del estado.

Madre asegura que esperaba trillizas pero solo le entregaron dos bebés

La señora Magdalena asegura que se realizó un ultrasonido en el municipio de Badiraguato y le informaron que esperaba trillizas. Tiempo después se trasladó a Culiacán para dar a luz en el Hospital de la Mujer.

En una nueva valoración en el hospital le confirmaron que esperaba tres niñas; incluso antes de la cirugía de parto le volvieron a informar que serían trillizas, pero tras dar a luz, solo le entregaron dos bebés.

“Un disculpa, son dos”, es lo que le dijeron.

La madre asegura que en el Hospital de la Mujer le robaron a una de sus bebés y hasta el momento no ha recibido una respuesta sobre qué pasó con la tercera niña. Debido a esta situación ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, aunque no ha recibido una respuesta hasta el momento

Secretaría de Salud de Sinaloa asegura que solo nacieron dos bebés

Hace unos días, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa, declaró que se tiene evidencia de que la señora Magdalena esperaba gemelas y no trillizas como ella asegura. El funcionario asegura que el ultrasonido muestra que dentro del vientre solo había dos bebés.

“Son dos productos los que nacieron. Ellos tienen evidencia de ultrasonido de lo que se vio desde antes (…) existe la evidencia que respalda que no se dio tal suceso, son dos productos, son dos bebés los que nacen, dos bebés los que estaban dentro del abdomen”, declaró Cuitláhuac

El secretario de Salud añadió que es muy complejo que se presente el robo de un recién nacido dentro de una institución de salud, incluso calificó como “imposible” que suceda, debido a los procedimientos que existen y todas las personas que participan en la atención de la paciente y los recien nacidos durante y después del parto.

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