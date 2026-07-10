Uno TV recorre los alrededores de la casa de Rubén Rocha, en Culiacán, Sinaloa

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UnoTV recorrió la zona donde está la casa de Rocha Moya. Fotos: UnoTV

En el sector Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa, donde se ubica la casa del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como en instalaciones militares de la capital y de Mazatlán, no hay presencia de operativos

Durante el recorrido realizado por Unotv.com en el sector Isla Musala, se recorrieron las diferentes privadas donde se localiza la vivienda del exmandatario estatal. No se observó un despliegue extraordinario de elementos del Ejército, Guardia Nacional o corporaciones estatales resguardando los accesos al fraccionamiento o a sus alrededores.

La única presencia oficial detectada fue una patrulla de la Policía Estatal Preventiva en una gasolinera del sector, sin que existieran indicios de un operativo relacionado con la vigilancia del inmueble de Rocha Moya.

¿Qué se encontró en la zona donde se localiza la vivienda de Rocha Moya?

Asimismo, en el exterior de las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán, no se detectó un incremento en las medidas de seguridad ni movimientos inusuales, observándose una operación normal del complejo militar, sin indicios que permitieran inferir que el gobernador con licencia se encontrara bajo resguardo en ese lugar.

Unotv.com realizó un recorrido en Mazatlán, ciudad que también fue mencionada en versiones extraoficiales como un posible sitio al que habría sido trasladado Rocha Moya para ser protegido por elementos del Ejército. En ese puerto tampoco se observó un reforzamiento extraordinario de la seguridad en instalaciones militares o sus alrededores; la presencia de fuerzas federales corresponde a los operativos permanentes que desde hace meses mantienen las autoridades como parte de la estrategia de seguridad en la ciudad.

El propio Rubén Rocha Moya publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó que este jueves se cumplen 69 días desde que solicitó licencia al cargo de gobernador para enfrentar las investigaciones sin la protección del fuero constitucional. En su publicación afirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los cuestionamientos de la autoridad ministerial y aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido sin salir de su domicilio en la ciudad de Culiacán.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

Asimismo, rechazó de manera categórica las versiones sobre un supuesto resguardo militar al escribir: “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”. En el mismo mensaje sostuvo que ha sido objeto de una campaña de imputaciones sin sustento y reiteró que las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos carecen de fundamento.

Rubén Rocha Moya permanece separado del cargo desde mayo, luego de que autoridades estadounidenses hicieran públicos señalamientos en su contra y contra otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con una facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, acusaciones que el gobernador con licencia ha negado y que continúan bajo investigación.

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