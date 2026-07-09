Abaten al “Texas”, presunto jefe de plaza de los “Chapitos” en Culiacán

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Elementos del ejército fueron agredidos en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas” o “01”, identificado como presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, murió durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, el “Texas” encabezaba una célula armada de esa facción criminal con operaciones en Culiacán y anteriormente en Badiraguato, además de ser señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

Murió durante un enfrentamiento con militares

García Harfuch explicó que, durante el operativo, el personal militar fue atacado por integrantes del grupo armado.

Ante la agresión, los elementos de la Defensa repelieron el ataque en legítima defensa, lo que derivó en la muerte de Cristhian Guadalupe “N”.

El secretario señaló que el presunto jefe criminal estaba relacionado con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

Hay cuatro detenidos y armas aseguradas

Como resultado del operativo, las autoridades también detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con la célula delictiva.

Además, fueron aseguradas armas largas, granadas, cartuchos útiles, droga, equipo táctico, equipos de radiocomunicación y varios vehículos.

Operativos continúan contra el Cártel del Pacífico

García Harfuch indicó que esta acción forma parte de los operativos recientes realizados por fuerzas federales y estatales contra operadores del Cártel del Pacífico.

En estas acciones participan elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, la SSPC, autoridades de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.

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