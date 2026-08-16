Ataque armado frente a Palacio de Gobierno deja dos muertos en Culiacán

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Foto: Especial

En Culiacán, dos hombres fueron asesinados a balazos en un ataque perpetrado por un grupo armado este sábado, a metros del Palacio de Gobierno de Sinaloa.

El ataque ocurrió cuando las víctimas viajaban en un Nissan Versa blanco, modelo 2017, por calles de la colonia Centro Sinaloa. Al circular de sur a norte y pasar por la avenida José Aguilar Barraza, hombres armados que se desplazaban en vehículos abrieron fuego contra el automóvil con armas largas.

Tras recibir múltiples impactos, el conductor perdió el control de la unidad, que avanzó varios metros hasta llegar a la calle Constitución, donde terminó chocando con un objeto fijo. Los agresores huyeron del lugar.

El automóvil quedó con numerosos impactos de bala en la carrocería y los cristales, además de daños en la parte frontal provocados por el choque. Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que los dos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de las víctimas. En el interior del vehículo fue localizado un gafete de trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, se investiga si pertenecía a alguno de los hombres asesinados.

Peritos y agentes de investigación procesaron la escena y recabaron indicios para integrar la carpeta correspondiente.

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