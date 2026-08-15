Buscan a pareja de mexicanos desaparecidos tras terremoto en Colombia; esta es su historia

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La Cancillería ha repatriado a 36 connacionales. Foto: AFP.

Familiares y autoridades mantienen la búsqueda intensiva de Mario Alberto Zapata, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores, de 42, una pareja de mexicanos desaparecidos en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 de Colombia.

Mariela Zapata, hija de Mario Alberto, dijo en entrevista con Uno TV que la pareja viajó desde Monterrey para disfrutar sus vacaciones.

Mario Alberto y Brenda Eloísa arribaron a Bogotá y después se trasladaron a Pereira. Su último contacto fue a las 7:17 horas locales de Colombia, cuando hablaban sobre el vuelo de regreso a México, minutos antes del sismo.

La pareja se encontraba hospedada en el Hotel Diveni, uno de los inmuebles que sufrió daños severos.

“No hay ningún registro de ellos, tanto en medicina legal, en algún albergue, en hospitales. Por eso pensamos que realmente sí es cierto que estaban ahí en el Hotel Diveni”, indicó Mariela Zapata.

La familia inició una colecta para viajar a Colombia y localizar a sus seres queridos.

Cancillería trabaja en localizar a la pareja

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la Embajada de México en Colombia recibió la información sobre este caso.

Desde ese momento, iniciaron gestiones para incluir a la pareja mexicana en la lista de desaparecidos por el terremoto de Colombia. También se coordinaron con grupos de rescate de la Cruz Roja para dar con su paradero.

“Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación”, indicó la dependencia en un comunicado.

COMUNICADO. "Se implementan acciones de protección y búsqueda para la localización de una pareja mexicana en Colombia."



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Además, activaron una red de contactos para rastrear a Mario Alberto y Brenda Eloísa en centros hospitalarios, igual que sostuvieron una reunión con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, “para revisar avances generales y abordar esta situación de forma específica”.

36 connacionales llegan a México tras el sismo

La Cancillería atendió 120 llamadas en su número de emergencia para el 11 de agosto, en las que 213 mexicanos solicitaron apoyo o asistencia consular por el sismo.

Brindaron atención para la salida de connacionales del país; gestionaron apoyo con aerolíneas y coordinaron la reubicación de quienes se hospedaron en hoteles que sufrieron daños.

Dos días después, la SRE informó sobre la llegada a México de la aeronave C-130 Hércules con 36 connacionales que se encontraban en Colombia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia informó que suman 294 personas fallecidas hasta la mañana de este 15 de agosto.

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