Cae el “Güero Pin” tras operativo en Escuinapa, Sinaloa

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Capturan al “Güero Pin” en Escuinapa, Sinaloa. Foto: Getty

Este jueves 25 de junio, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, que llevó a la captura de Misael Guerrero Pérez, alias el “Güero Pin”, identificado como un presunto líder de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó la captura e informó que en el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal Preventiva.

🚨Detienen a Misael Guerrero Pérez, “El Güero Pin”, y a Hilario Martínez Gómez, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.



“El Güero Pin” es señalado como líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa.



De acuerdo con reportes locales, era identificado… https://t.co/FnWWzQtuob pic.twitter.com/EEJ8VHuJUj — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Detención fue confirmada por autoridades

A través de un comunicado, la SSP informó que la captura se realizó durante un operativo interinstitucional desarrollado este jueves.

“La SSP Sinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026, se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado”.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió como parte de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué corporación realizó la captura ni el sitio exacto donde fue localizado el presunto líder criminal.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.



El Grupo Interinstitucional,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

¿Quién es el “Güero Pin”?

Misael Guerrero Pérez, conocido con el alias del “Güero Pin”, es señalado por las autoridades como un presunto generador de violencia y uno de los principales operadores de la delincuencia organizada en el sur de Sinaloa.

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública no dio a conocer mayores detalles sobre su estructura criminal o los delitos que se le atribuyen, confirmó que se trataba de un objetivo relevante para las instituciones de seguridad que mantenían acciones de vigilancia en la región.

Operativo provocó intensa movilización en la zona

Tras su detención, el “Güero Pin” fue trasladado vía aérea en un helicóptero para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que el ahora detenido habría resultado lesionado ni si existen más personas capturadas derivado del operativo.

Capturan a líder criminal en #Sinaloa

Un operativo interinstitucional en Escuinapa, Sinaloa, derivó en la detención de un presunto líder del crimen organizado. Tras la captura, se registraron bloqueos y vehículos incendiados en la zona sur del estado.#sintexto #noticias pic.twitter.com/osFakIhL4Q — Sintexto (@SintextoMX) June 25, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que el Grupo Interinstitucional mantiene acciones de vigilancia y seguridad en Escuinapa y reiteró que la situación se encuentra bajo control, por lo que pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

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