Tras 21 meses de violencia en Sinaloa, Cruz Roja opera bajo rigurosos protocolos de seguridad

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En el Día Internacional del Socorrista, la Cruz Roja Mexicana reconoció la entrega de paramédicos y voluntarios que, pese a la violencia que azota a Sinaloa desde hace casi dos años, han seguido atendiendo emergencias en primera línea.

El delegado estatal, Carlos Bloch Artola, subrayó que los servicios nunca se han detenido, aunque admitió que el contexto obliga a aplicar protocolos de acceso seguro.

“Son protocolos completamente internos. Que no son públicos, sin embargo, para ponerlo en un contexto más digerible, nosotros no podemos llegar a una escena violenta, si no está completamente controlada por una autoridad competente”

Carlos Bloch Artola / delegado de Cruz Roja en Sinaloa

Los socorristas reconocen que cada salida de ambulancia implica preocupación para sus familias.

“Cada vez que vamos a servicio, esto ha sido desde siempre, pero últimamente más fuerte, la motivación siempre es ayudar a los demás y estar en donde lo necesiten y poder servir para aliviar el sufrimiento de las personas aquí en Culiacán”

Jorge Esparragoza / encargado de Capacitación y voluntario

Y es que la institución hasta ha enfrentado hasta ataques contra su personal, incluido el asesinato de un paramédico en Navolato en 2025.

Actualmente, la fuerza operativa está compuesta por 682 socorristas y cerca de 2 mil integrantes en todo el estado.

A pesar de las condiciones de inseguridad, la institución mantiene operativas todas sus bases y continúa fortaleciendo la capacitación, el equipamiento y los protocolos de actuación para responder a las emergencias sin comprometer la integridad de su personal.

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