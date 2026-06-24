Guardia Nacional intercepta cargamento de armas y explosivos en Culiacán

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En el arsenal había 14 explosivos. Foto: Gabinete de Seguridad

La Guardia Nacional aseguró un cargamento de armas y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa, luego de detectar a un sujeto que intentó huir durante un operativo de vigilancia en la zona.

El hecho fue informado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que detalló que el material asegurado presuntamente estaría vinculado a un grupo de la delincuencia organizada.

Persecución en Culiacán termina con aseguramiento

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, en el municipio de Culiacán.

Los elementos federales detectaron una camioneta cuyo conductor intentó escapar al notar la presencia de las unidades, lo que derivó en su detención.

En el sector Los Ángeles, en Culiacán, el Grupo Interinstitucional detuvo a un civil; le aseguraron armas, explosivos y un vehículo con reporte de robo



Personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal… pic.twitter.com/hU1zOKbAFw — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 24, 2026

Esto fue lo asegurado por la Guardia Nacional

Al realizar la inspección del vehículo, los agentes localizaron armamento, equipo táctico y explosivos, entre ellos:

14 artefactos explosivos

2 armas largas

1 arma corta

10 cargadores

9 teléfonos, cinco de ellos satelitales

1 chaleco táctico

Detenido y material quedaron a disposición del MP Federal

La persona detenida, junto con el vehículo y todo el material asegurado, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su origen y posibles vínculos criminales.

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