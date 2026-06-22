Decomisan más de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa

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FGR decomisa más de 24 mil litros de metanfetamina en Sinaloa. Foto: FGR

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el aseguramiento de más de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa. El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional (GN) en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), con la detención de un presunto integrante del Cártel del Pacífico.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que se trata de uno de los decomisos más grandes registrados en su tipo, el segundo a nivel histórico y el mayor aseguramiento en la actual administración.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento… pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Operativo de seguridad en Los Mochis, Sinaloa

El aseguramiento se realizó los días 19 y 20 de junio en un inmueble ubicado en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con el informe oficial, la acción fue encabezada por la Guardia Nacional en colaboración con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, tras la identificación de actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas en la zona.

Durante la intervención fue detenido Jorge “N”, señalado como presunto integrante del llamado Cártel del Pacífico. Asimismo, se aseguró el inmueble donde se realizaban presuntamente actividades vinculadas con la elaboración de sustancias ilícitas.

Las autoridades informaron que el detenido y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Los Mochis para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

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La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguran 24,000 Lts. de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa; el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro… pic.twitter.com/bBuPyc8jZl — @Defensamx (@Defensamx1) June 22, 2026

Cifras del decomiso y afectación económica

En el interior del inmueble fueron asegurados 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. También se decomisaron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres, como parte del operativo realizado por fuerzas federales.

De acuerdo con el informe oficial, este aseguramiento es considerado el más grande en su tipo durante la presente administración y el segundo más relevante en el registro histórico de este tipo de incautaciones en México.

Las autoridades federales estimaron que el golpe a la delincuencia organizada representa una afectación económica superior a los 9 mil millones de pesos, derivado del volumen de sustancias químicas y droga asegurada.