Violencia en Sinaloa deja 10 muertos; hay mujeres y menores entre las víctimas

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Sinaloa registra ataques armados contra personas y viviendas. Foto: Uno TV

La violencia volvió a sacudir Sinaloa con una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas. En menos de 24 horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió carpetas de investigación por el asesinato de 10 personas, entre ellas tres mujeres, mientras que al menos dos menores de edad resultaron víctimas de ataques armados, uno de ellos lesionado y otro presuntamente asesinado.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía, se iniciaron cuatro carpetas por homicidio doloso, una por homicidio doloso y feminicidio, y una más por feminicidio, derivadas de hechos ocurridos principalmente en Culiacán, además de un doble homicidio registrado en Escuinapa.

La jornada estuvo marcada por ataques directos contra familias. En la colonia República Mexicana, un comando abrió fuego contra una mujer identificada como Ada Aránzazu, quien murió en el lugar, mientras que un niño resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital.

Además de homicidios, se registraron ataques armados contra viviendas

Horas antes, en una vivienda del Infonavit Solidaridad, hombres armados irrumpieron y asesinaron a dos hombres y una mujer, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraban dentro del domicilio. Entre las víctimas se encuentra José Jair, presuntamente menor de edad, además de su madre, identificada como Marta.

La violencia continuó por la noche en la colonia Pemex, donde un grupo armado atacó a varias personas reunidas en la cochera de una vivienda. El saldo fue de una joven de 19 años identificada como Dulce y un hombre sin vida, además de otro masculino que, de manera preliminar, sería menor de edad, quien fue hospitalizado con heridas de bala.

Entre las víctimas de la jornada también figura un repartidor de comida por aplicación, asesinado mientras circulaba en motocicleta en el sector de Santa Anita, así como un hombre ejecutado bajo el puente que conecta con el Aeropuerto Internacional de Culiacán. En Escuinapa, otras dos personas fueron localizadas asesinadas a un costado de la autopista Mazatlán-Tepic.

Además de los homicidios, durante el jueves se registraron ataques armados contra viviendas, entre ellos uno en el fraccionamiento Acueducto, así como un incendio en una casa de la colonia Morelos, cuyo origen continúa bajo investigación.

La Fiscalía también informó que durante la misma jornada recibió dos denuncias por robo de vehículo y tres denuncias por privación ilegal de la libertad en la región Centro.

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