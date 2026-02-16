Caen en Culiacán dos sujetos presuntamente ligados al secuestro de la “Nicholette”

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Culiacán. Foto: SSPE Sinaloa

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en el fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad de Culiacán, por su presunta participación en la privación de la libertad de la creadora de contenido conocida como la “Nicholette”.

Caen dos sujetos relacionados con el secuestro de la “Nicholette”

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, informó que la captura se realizó el pasado domingo tras una denuncia anónima al 089. En el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al sector señalado, los agentes observaron a un hombre armado afuera de un domicilio. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el individuo ingresó al inmueble, pero fue seguido y asegurado. Durante la intervención fueron detenidos dos sospechosos.

En el lugar se aseguraron dos fusiles AK-47 calibre 7.62×39 milímetros, 12 cargadores del mismo calibre y alrededor de 2 mil pastillas con características similares al fentanilo.

Los detenidos, junto con el armamento y la droga, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las investigaciones.



Se presume que los detenidos podrían ser los mismos sujetos que aparecen en un video difundido en redes sociales, en el que la unidad de lujo de la influencer grabó el momento en que fue privada de la libertad el pasado 20 de enero en el sector La Isla.

¿Qué pasó con la ”Nicholette”?

Tras un operativo implementado por fuerzas estatales, la “Nicholette” fue localizada con vida el 24 de enero en Culiacán, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Un día después acudió a una iglesia para agradecer por su liberación y expresó: “Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron”.

Semanas más tarde, la creadora de contenido reapareció en redes sociales y aseguró que el secuestro fue real, luego de que algunos usuarios cuestionaran la veracidad del hecho.

