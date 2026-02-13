Pese a presencia de 3 mil elementos de seguridad, asesinan a dos hombres en el primer día del Carnaval de Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Dos asesinatos en primer día del Carnaval de Mazatlán 2026. Foto: Uno TV.

Reportan que durante el primer día del Carnaval de Mazatlán “Arriba la Tambora” 2026, el jueves 12 de febrero, fueron asesinados dos hombres, a pesar de un fuerte dispositivo de seguridad con miles de elementos desplegados en esta ciudad de Sinaloa.

Pese al fuerte operativo de seguridad conformado por tres mil elementos, durante el primer día del Carnaval de Mazatlán, en Sinaloa, fueron asesinados dos hombres.

El hecho se registró durante la noche sobre el camellón de la Avenida Óscar Pérez Escobosa, en el fraccionamiento Real del Valle, frente a una taquería.

De acuerdo a información recabada, las dos víctimas, hasta el momento no identificadas, se encontraban platicando en el Parque Central cuando sujetos armados, al parecer a bordo de una motocicleta, los atacaron a balazos.

Este suceso se registró justo en el momento en que en el estadio de béisbol “Teodoro Mariscal” se realizaba el primer evento masivo con la coronación del Rey de la Alegría Javier Osuna “El Chiras” y la presentación del cantante Edén Muñoz.

Durante este evento se reportó una asistencia de más de 25 mil asistentes.

Carnaval de Mazatlán se realiza en medio de ola de violencia. Foto: Uno TV.

4 mil turistas llegan en crucero en pleno arranque del Carnaval 2026

A pesar de la nueva ola de violencia que se vive en el estado de Sinaloa desde hace algunos días, durante el inicio del Carnaval de Mazatlán llegaron miles de turistas.

Sí, a partir de este jueves con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de 4 mil turistas de cruceros que llegaron a bordo del “Norwegian Bliss”.

Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad, que en la primera quincena de febrero ya sumó un total de siete cruceros y más de 25 mil visitantes.

