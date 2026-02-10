“Puedes desaparecer”: lanzan alerta para que nadie asista al carnaval de Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

La madre de Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en Mazatlán desde hace cuatro meses, intensificó su protesta pública y lanzó un llamado directo a la ciudadanía para no asistir al Carnaval de Mazatlán, al advertir que la ciudad “no es segura”.

A través de redes sociales, la mujer acusó a las autoridades de Sinaloa de falta de avances, transparencia e información sobre la desaparición de su hijo. En su mensaje señaló que, tras cuatro meses de búsqueda, no existe una sola pista concreta ni resultados verificables.

El reclamo tomó mayor fuerza tras difundirse una imagen donde pide evitar el evento masivo con el mensaje: “No asistas al Carnaval de Mazatlán. Es peligroso. Puedes desaparecer y las autoridades no harán nada”. En el mismo material subrayó que desde hace cuatro meses no saben nada de Carlos Emilio Galván.

La denuncia ocurre en medio del proceso de identificación de cuerpos hallados recientemente en El Verde, Sinaloa, donde se confirmó el fallecimiento de varios mineros que habían sido privados de la libertad. La madre expresó que cada identificación representa el cierre doloroso para algunas familias, mientras muchas otras continúan en la incertidumbre.

También cuestionó la realización de celebraciones y eventos públicos en el estado ante la crisis de desapariciones y fosas clandestinas, señalando que sin verdad ni justicia “no hay fiesta ni paz”.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para compartir fichas de búsqueda y mantener la exigencia de justicia para las personas desaparecidas.

