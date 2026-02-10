“Los confundieron”: Harfuch explica secuestro de mineros en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el secuestro de los mineros en Sinaloa habría ocurrido por una confusión. Durante la conferencia matutina de este martes, señaló que los detenidos declararon que las víctimas fueron confundidas con integrantes de un grupo criminal antagónico.

“Los detenidos declararon que (los mineros) fueron confundidos con miembros de un grupo antagónico”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Empresa minera no denunció extorsiones

Por otra parte, el secretario de Seguridad aseguró que la empresa minera, a la que pertenecían los 10 trabajadores secuestrados, no presentó ninguna denuncia por extorsión por parte de algún grupo criminal del estado de Sinaloa.

“En este caso específico, no hemos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial, no lo teníamos registrado”, dijo García Harfuch.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad que se reúna con la Cámara Minera para saber si han existido denuncias de extorsión.

Datos oficiales: 10 mineros secuestrados y 4 detenidos

Aunque se ha manejado información sobre más mineros secuestrados, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que oficialmente han contabilizado el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa.

Igual dijo que sólo hay cuatro personas detenidas hasta ahora gracias a las operaciones realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por último, Harfuch indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras las autoridades mantienen operativos en la zona para reforzar la seguridad y dar seguimiento al caso.

