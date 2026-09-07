Cifras de la muerte: guerra entre “Chapos” y “Mayos” cumple dos años

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A dos años del inicio de la guerra entre las facciones de los “Chapos” y los “Mayos” del llamado Cártel de Sinaloa, la violencia mantiene efectos en la población y la economía del estado. Desde el 9 de septiembre de 2024, se han contabilizado tres mil 724 homicidios dolosos, además de miles de personas desaparecidas, negocios cerrados y empleos perdidos.

Guerra entre “Chapos” y “Mayos” deja miles de víctimas en Sinaloa

De acuerdo con cifras de Coparmex Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Fiscalía del estado, los enfrentamientos han dejado un promedio de 5.1 asesinatos diarios.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que también se contabilizan cuatro mil personas desaparecidas, siete mil empresas cerradas, así como 13 mil registros patronales y alrededor de 27 mil empleos menos.

“Esas casi cuatro mil muertes violentas que ha habido en el estado, los miles de automóviles que han sido robados, el cierre de cientos de negocios de todos niveles”, agrega Ernesto Hernández Norzagaray, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Entre 2025 y lo que va de 2026, además, se tiene registro de 149 víctimas de feminicidio, según datos del CESP y la Fiscalía de Sinaloa.

Miedo, cierres y migración forzada

La violencia también modificó las actividades cotidianas. Miguel Taniyama, empresario restaurantero, señaló que la actividad nocturna prácticamente desapareció en Culiacán debido a los toques de queda autoimpuestos.

“Han sido meses largos donde a las seis de la tarde prácticamente todos los culichis o los culiacanenses se retiraban a sus casas, la actividad nocturna desapareció prácticamente”, comentó.

Además, habitantes se trasladaron a ciudades como Tijuana, Los Cabos, La Paz, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Se pensó que este conflicto iba a terminar rápidamente, que era un asunto relativamente efímero”, finaliza Hernández Norzagaray sobre la guerra entre “Chapos” y “Mayos”.

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