Fallece bebé durante ataque armado en Culiacán; violento fin de semana deja 9 muertos en Sinaloa

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Bebé fallecido durante ataque en Sinaloa. Fotos: Corresponsal

Un bebé de apenas un año y cuatro meses murió tras ser alcanzado por una bala durante un ataque armado registrado en Culiacán, uno de los hechos que marcaron un fin de semana violento en Sinaloa, donde nueve personas perdieron la vida en distintos episodios.

Muere bebé de año y medio durante ataque armado en Culiacán

El ataque en el que murió el menor ocurrió en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de la capital sinaloense. Hombres armados dispararon contra personas que se encontraban en las inmediaciones de una vivienda.

El pequeño Juan Alejandro se encontraba dentro de un vehículo cuando fue alcanzado por un disparo. Sus familiares lo trasladaron en busca de atención médica y durante el trayecto fueron auxiliados por paramédicos; sin embargo, el niño murió.

En el mismo ataque también perdió la vida un hombre identificado como Jesús Manuel, mientras que otras personas resultaron heridas. Posteriormente se reportó el fallecimiento de otro hombre que, de manera preliminar, fue señalado como presunto integrante del grupo agresor.

La violencia se había hecho presente desde horas antes en Culiacán. En el sector Las Coloradas, un hombre identificado como Juan Carlos fue asesinado mientras circulaba en una motocicleta.

En otro punto de la ciudad, un trabajador de un expendio de cerveza, identificado como Adrián, de 28 años, murió luego de un ataque armado registrado sobre el bulevar Las Torres. Otra persona resultó lesionada.

Ataques también en Mazatlán

Los hechos violentos se extendieron al puerto de Mazatlán. Durante el sábado, un hombre fue atacado a balazos en la colonia San Antonio y posteriormente se confirmó su muerte.

Horas después, durante la madrugada del domingo, otro hombre fue asesinado en las instalaciones deportivas del Club Polluelos, en la colonia Jesús Osuna.

La jornada del domingo también generó una movilización de fuerzas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, luego de que un hombre presuntamente herido ingresara al lugar en busca de refugio.

Hallazgos en Escuinapa y Guasave

En Escuinapa, Luis Ángel, de 29 años, fue encontrado muerto dentro de un departamento ubicado en una villa turística sobre la carretera Escuinapa-Teacapán. Presentaba heridas aparentemente provocadas con un objeto punzocortante.

En Guasave, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición cerca de una planta potabilizadora de la sindicatura de Batamote. Presentaba lesiones en la cabeza y el cuello; las circunstancias de su muerte quedaron bajo investigación.

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