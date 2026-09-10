VIDEO: estudiantes corren tras escucharse detonaciones en Mazatlán

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Las autoridades no reportaron personas lesionadas. Foto: Redes Sociales

Un video muestra a estudiantes de secundaria huyendo tras escucharse detonaciones de arma de fuego en Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) informó que la situación se encuentra bajo control.

En las imágenes se observa a varios menores de edad con mochilas corriendo por un área verde abierta, dentro la escuela, ubicada en la colonia Urías, mientras se escuchan detonaciones.

Las autoridades mantienen presencia y vigilancia en la zona. Elementos de seguridad realizan recorridos para mantener el orden en el área, según se informó en un comunicado.

La dependencia también se refirió a otros incidentes reportados en distintos puntos de la entidad, entre ellos Culiacán.

Hasta el momento, no se han recibido nuevos reportes a los números de emergencia sobre otros hechos de inseguridad, informó la SSPS a través de su cuenta de X.

Estudiantes de una secundaria en #Mazatlán, #Sinaloa, tuvieron que salir corriendo luego de que sujetos armados a bordo de motocicletas realizaran detonaciones en las inmediaciones del plantel.



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que no hubo personas… pic.twitter.com/GVS3lLWPfQ — Nacho Lozano (@nacholozano) September 9, 2026

Autoridades mantienen vigilancia en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reiteró que la situación se encuentra bajo control y exhortó a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades con la finalidad de facilitar las labores de seguridad.

Asimismo, recomendó mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

¿Qué pasó en Culiacán?

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se pueden observar a un grupo de estudiantes de secundaria corriendo sobre áreas verdes del plantel educativo para refugiarse tras el sonido de lo que parecen ser disparos de armas de fuego.

La balacera ocurrió en la colonia Urías de Mazatlán, entre personas que se desplazaban en motocicletas.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho de inseguridad en la colonia Urías, en #Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

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