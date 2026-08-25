La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de agosto de 2026

El subsecretario de Integración y Desarrollo, Eduardo Clark, explica los avances en las Farmacias del Bienestar, que forman parte del programa “Salud Casa por casa”.

De diciembre del 2025 a agosto, opera un programa piloto de 491 farmacias en el Estado de México, que han recetado más de 350 mil medicamentos. El objetivo es ampliarlo a las 24 entidades donde ya opera el IMSS-Bienestar.

Eduardo Clark explica que se ampliarán a dichos estados entre septiembre y noviembre de este 2026 porque ahí ya tiene una infraestructura por la creación del IMSS-Bienestar.

Desde septiembre, enfermeras y médicos que recorrerán las casas podrán recetar 22 tipos de medicamentos para padecimientos agudos o leves o enfermedades crónicas degenerativas.

Al entregar la receta, el personal médico informará a los adultos mayores o personas con discapacidad dónde deben recoger la medicina de forma gratuita.

Se contempla una red de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en las 24 entidades, distribuidas de la siguiente forma:

-5 mil 567 en tiendas de Alimentación para el Bienestar de las 24 entidades

-En centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

-Mil máquinas de despacho automático en centros de salud de 99 ciudades y zonas metropolitanas.

Eduardo Clark explica que los beneficiarios solo deben acudir a dichos espacios con sus recetas o código QR para recibir el medicamento de forma gratuita.

A partir de septiembre, la ciudadanía podrá consultar dónde estarán las farmacias y su inicio de operaciones en el portal serviciouniversaldesalud.gob.mx.