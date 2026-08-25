La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 25 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 25 de agosto de 2026
Claudia Sheinbaum dice que se debe revisar los límites y alcances de una regulación sobre el financiamiento en redes sociales de propaganda, basada en noticias falsas, sin caer en censura.
Además, destaca que debe seguir el debate por el uso político de las redes sociales contra gobiernos o movimientos.
La presidenta anuncia que dará su informe de gobierno el martes 1 de septiembre en Palacio Nacional, el cual entregará al Congreso de la Unión.
Tras eso, harán una gira en las entidades, donde informarán sobre las acciones en dichos estados, principalmente obras de infraestructura.
La presidenta indicó que buscará reunirse con Michelle Bachelet, la candidata de México para ser secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La presidenta resalta que se debe revisar la explosión de la pipa de Gas Titanium en Cuernavaca, Morelos, donde 22 personas resultaron heridas el 6 de agosto.
La pipa era propiedad de Grupo Tomza, involucrado en la explosión del Puente de la Concordia en CDMX.
Claudia Sheinbaum se manifiesta en contra del posible regreso de Enrique Inzunza al Senado, pese a las investigaciones en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, junto con Rubén Rocha.
“Cada quien tiene que hacer una decisión. Ayer, di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa (…) Considero lo mismo en todos los diez casos que están bajo investigación de la Fiscalía”.
Con respecto a si regresará el senador a su curul, la mandataria subraya que “cada uno debe tomar sus propias decisiones”.
En casos donde haya señalamientos contra un político morenista, la presidenta menciona que primero debe existir una investigación.
No obstante, vuelve a insistir que Estados Unidos no les ha enviado pruebas que muestren la responsabilidad de Enrique Inzunza y Rubén Rocha.
El titular de Salud, David Kershenobich, indica que los contagios de dengue han bajado un 30%. La enfermedad responde a ciclos, por lo que es probable que incremente en 2027.
“Para eso estamos preparando desde ya medidas preventivas”.
Han liberado mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que inhabilita al dengue, principalmente en Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Veracruz y Jalisco.
Inicio del Sistema Universal de Salud
A través de un enlace, los 24 gobernadores morenistas aplauden la implementación de los consultorios de salud universal de atención primaria y la ampliación de las Farmacias Bienestar.
Mediante un enlace, se inaugura un consultorio del Servicio Universal de Salud en la Utopía México Tenochtitlán de la Ciudad de México (CDMX).
En enero del 2027 entrará en operación el Servicio Universal de Salud para brindar atención gratuita en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
La ciudadanía podrá ubicar los consultorios y fecha de inicio de operaciones en enero y febrero del 2027 en el enlace serviciouniversaldesalud.gob.mx.
A la fecha, más de 3.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad ya se registraron para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud.
De igual forma, el Gobierno Federal habilitará 12 mil 750 centros de atención primaria en los 24 estados con IMSS Bienestar entre enero y febrero del 2027. En dichos espacios se dará atención a padecimientos menores, sin necesidad de ir a un centro de salud o clínica. Dichos espacios tendrán capacidad para dar más de 40 millones de consultas al año.
Baja California, Baja California Sur y Campeche serán las entidades con más consultorios nuevos de atención primaria.
El subsecretario de Integración y Desarrollo, Eduardo Clark, explica los avances en las Farmacias del Bienestar, que forman parte del programa “Salud Casa por casa”.
De diciembre del 2025 a agosto, opera un programa piloto de 491 farmacias en el Estado de México, que han recetado más de 350 mil medicamentos. El objetivo es ampliarlo a las 24 entidades donde ya opera el IMSS-Bienestar.
Eduardo Clark explica que se ampliarán a dichos estados entre septiembre y noviembre de este 2026 porque ahí ya tiene una infraestructura por la creación del IMSS-Bienestar.
Desde septiembre, enfermeras y médicos que recorrerán las casas podrán recetar 22 tipos de medicamentos para padecimientos agudos o leves o enfermedades crónicas degenerativas.
Al entregar la receta, el personal médico informará a los adultos mayores o personas con discapacidad dónde deben recoger la medicina de forma gratuita.
Se contempla una red de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en las 24 entidades, distribuidas de la siguiente forma:
-5 mil 567 en tiendas de Alimentación para el Bienestar de las 24 entidades
-En centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar
-Mil máquinas de despacho automático en centros de salud de 99 ciudades y zonas metropolitanas.
Eduardo Clark explica que los beneficiarios solo deben acudir a dichos espacios con sus recetas o código QR para recibir el medicamento de forma gratuita.
A partir de septiembre, la ciudadanía podrá consultar dónde estarán las farmacias y su inicio de operaciones en el portal serviciouniversaldesalud.gob.mx.
Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, explica que se han enfocado en una política de atención primaria a la salud, para prevenir enfermedades. Estas acciones ayudan a evitar una saturación en los hospitales.
Menciona que en los espacios de atención primaria se atienden problemas de baja y mediana complejidad, evitando así un traslado a un hospital o clínica.
“La vigilancia, por ejemplo, de una mujer embarazada, puede ocurrir en esos sitios sin necesidad de sacar una cita a un hospital”.
Avances del programa “Casa por Casa”
La titular de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, explica que “Casa por Casa” es un programa de prevención, atención y seguimiento de adultos mayores y personas con discapacidad, inscritas en las pensiones del Bienestar.
Desde su inicio, en junio del 2025, 20 mil profesionales de la salud acuden casa por casa, procurando que un mismo especialista visite una familia en varias ocasiones.
A más de un año, suman 24.8 millones de consultas, divididas en tres visitas. Chiapas, Tlaxcala y Guanajuato son las entidades donde han realizado más visitas en hogares.
Además, han atendido 44 mil 495 llamadas en el Centro de Atención Telefónica de Salud para el Bienestar (CASBI), apoyando en casos de urgencias médicas.
Asimismo, han vinculado a instituciones públicas a 818 mil 869 personas identificadas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial y diabetes mellitus.
En un enlace con los 24 gobernadores morenistas que incorporaron al IMSS-Bienestar, el Gobierno Federal anuncia los avances del programa “Salud Casa por Casa”, mediante el cual personal médico realiza visitas a adultos mayores.
Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 25 de agosto.
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