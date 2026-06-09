Construcción de planta de fertilizantes podría reducir costos para productores de Sinaloa

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La construcción de una planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo podría reducir los costos de producción agrícola en Sinaloa al garantizar el suministro local de amoníaco y disminuir los gastos asociados a la importación del insumo.

Así lo señaló Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad.

De acuerdo con el dirigente agrícola, el costo de la tonelada de amoníaco pasó de alrededor de 10 mil pesos a más de 32 mil pesos en los últimos ciclos agrícolas.

También indicó que, además del incremento en precios, la escasez del producto ha afectado la rentabilidad de los productores sinaloenses.

Buscan eliminar costos de traslado e importación

López Miranda explicó que la producción local de fertilizantes permitiría eliminar la denominada “base”, es decir, los costos derivados del traslado y movilización de fertilizantes importados.

Según expuso, contar con una fuente de suministro en el estado representaría una ventaja competitiva para el sector agrícola, al reducir costos logísticos y facilitar el acceso al amoníaco utilizado en la producción agrícola.

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