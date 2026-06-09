Explota “carrobomba” en Escuinapa, Sinaloa; estallido sacude al municipio

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Escuinapa, Sinaloa. Foto: Uno TV

Un nuevo episodio de violencia encendió las alertas en el sur de Sinaloa este martes, luego de que un vehículo fuera explotado en uno de los accesos a Escuinapa, causando alarma entre la población y obligando a la movilización inmediata de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El estallido se registró durante la mañana sobre la carretera que conecta con la entrada principal de la cabecera municipal. La fuerza de la detonación fue percibida por habitantes de distintos sectores, quienes reportaron un fuerte estruendo que sacudió inmuebles cercanos y generó momentos de incertidumbre.

Tras el incidente, la zona fue asegurada por elementos de seguridad mientras personal especializado inició las diligencias para determinar qué originó la explosión. Hasta el momento no se ha confirmado si hay víctimas ni personas lesionadas, aunque sí se registraron afectaciones en negocios, viviendas y en la red eléctrica, dejando sin energía a una parte importante de la población.

El hecho se presentó en una jornada particularmente sensible para el municipio, ya que coincidió con la visita de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien encabezaba actividades relacionadas con seguridad pública junto al alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Mueren paratleta de 14 años y promotor deportivo tras quedar en medio de balacera en Escuinapa

La detonación ocurre además en un contexto de creciente preocupación social, luego de que la madrugada del lunes una adolescente de 14 años dedicada al deporte adaptado y un trabajador del Instituto Municipal del Deporte perdieran la vida tras quedar en medio de un enfrentamiento armado.

Mientras continúan las investigaciones sobre la explosión, las autoridades mantienen presencia en el área para descartar riesgos adicionales y evaluar el alcance de los daños. La situación ha incrementado la inquietud entre los habitantes de Escuinapa, donde desde el inicio de la semana también se determinó la suspensión de clases presenciales en diversos planteles educativos debido a múltiples balaceras registradas en la zona.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre la naturaleza del artefacto o las circunstancias que provocaron la explosión, por lo que las indagatorias permanecen abiertas.

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