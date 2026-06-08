Mueren paratleta de 14 años y promotor deportivo tras quedar en medio de balacera en Escuinapa

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Víctimas fallecidas en Escuinapa. Foto: Corresponsal

La violencia volvió a golpear a la sociedad sinaloense luego de que una adolescente paratleta de 14 años y un promotor deportivo municipal perdieran la vida durante un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este lunes en Escuinapa.

La violencia volvió a golpear a la sociedad sinaloense luego de que una adolescente paraatleta de 14 años y un promotor deportivo municipal perdieran la vida durante un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este lunes en Escuinapa. pic.twitter.com/x1LflZpoKA — Uno TV (@UnoNoticias) June 8, 2026

Fallecen paratleta de 14 años y promotor deportivo durante ataque en Escuinapa

Las víctimas fueron identificadas como Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, destacada deportista de la disciplina de deporte adaptado, y Arturo Ramiro Quintero Ortega, trabajador del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Escuinapa (IMDEE) y reconocido beisbolista de la región.

En los mismos hechos también resultó gravemente herida una mujer integrante de la familia, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la salida sur de la cabecera municipal. Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habrían quedado atrapadas en medio de un intercambio de disparos entre grupos armados.

Parte de lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia instalada en la zona. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran momentos de tensión durante el ataque.

Muestras de solidaridad y condolencias por las víctimas en Escuinapa

La tragedia provocó numerosas muestras de solidaridad y condolencias. A través de una esquela oficial, el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Escuinapa (IMDEE) lamentó el fallecimiento de quienes describió como compañeros y amigos.

“Su pasión, compromiso y entrega al deporte y a la comunidad dejarán una huella imborrable en cada uno de nosotros”, expresó la institución en un mensaje dirigido a familiares y seres queridos.

Grecia Guadalupe era considerada una joven promesa del paraatletismo en el sur de Sinaloa, mientras que Arturo Ramiro era ampliamente conocido por su trayectoria en el beisbol y por su trabajo en el impulso de actividades deportivas en el municipio.

Gobernadora interina califica como lamentable lo ocurrido en Escuinapa

Tras los hechos, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, calificó como lamentable lo ocurrido e informó que el Gobierno del Estado desplegó atención inmediata para respaldar a la familia afectada.

La mandataria agregó que el caso fue abordado durante la reunión de la Mesa de Seguridad y señaló que se mantendrán acciones de reforzamiento en el municipio, una de las zonas que, dijo, ha recibido atención prioritaria en materia de seguridad pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

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