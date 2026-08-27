Detienen a implicado en asesinato de streamer de Culiacán, César Gastelum

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Influencer fue atacado mientras realizaba streaming. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Jesús Alberto “N”, señalado como presunto implicado en el asesinato del streamer César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron ubicar al sospechoso en el estado de Puebla. Las autoridades lo señalan como uno de los dos hombres que habrían disparado contra la víctima.

🇲🇽 El influencer y streamer César Gastélum, de 25 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México.



⚠️ Imágenes sensibles. https://t.co/EJcf6syi0U — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 5, 2026

Operativo terminó en enfrentamiento armado

García Harfuch informó que durante el operativo para cumplimentar la detención, agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados por tres sujetos armados.

Tras la agresión, los elementos repelieron el ataque y lograron detener a Jesús Alberto “N” y a otro presunto implicado, mientras que uno de los atacantes murió en el lugar.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

Además, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos relacionados con la operación.

El titular de la SSPC reconoció la actuación de los agentes participantes y agradeció el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Fiscalía de Puebla y el gobierno estatal durante la acción operativa.

El caso conmocionó a Culiacán

César Daniel Nolazco Gastélum fue asesinado el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en un restaurante de comida rápida ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en Culiacán.

El homicidio ocurrió a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, un hecho que generó amplia atención en redes sociales y provocó una investigación conjunta de autoridades estatales y federales.

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