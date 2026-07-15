Convocan a mesas de diálogo por planta de fertilizantes GPO en Topolobampo

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Planta GPO en Topolobampo será tema de mesas de diálogo. Foto: Uno TV

Autoridades federales y estatales convocaron a comunidades, colectivos, especialistas y población en general a participar en cinco mesas de diálogo sobre la construcción de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa.

Gobierno de México abrirá mesas de diálogo sobre proyecto GPO

A partir del viernes 17 de julio se realizarán cinco mesas de diálogo en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Académica Los Mochis, con el objetivo de escuchar las opiniones, demandas y planteamientos de distintos sectores respecto a la planta de fertilizantes que se desarrolla en la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo.

La convocatoria fue anunciada por el comisionado del Gobierno de la República para la Atención del Tema GPO, Mauricio Rodríguez Alonso, quien señaló que las reuniones se realizarán por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la coordinación del Gobierno de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez Alonso estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Rodolfo Jiménez López; el delegado de Semarnat, Renato Ocampo Alcántar; y el representante de SADER, Jesús Vega Acuña, además de otros funcionarios.

El comisionado explicó que las mesas estarán enfocadas en atender las preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre el proyecto industrial, mediante la participación de un grupo multidisciplinario integrado por funcionarios federales y académicos especialistas.

Planta GPO en Topolobampo será tema de mesas de diálogo. Foto: Uno TV

Mesas abordarán temas ambientales, productivos y de seguridad

Rodríguez Alonso indicó que el objetivo principal es escuchar las demandas de las comunidades y analizar cada planteamiento con base en información técnica.

Señaló que para el Gobierno de México es importante que la población conozca las medidas ambientales establecidas para la operación de la planta, así como las acciones de seguridad consideradas para prevenir riesgos a las comunidades cercanas.

“El objetivo para nosotros es claro: escuchar las diversas demandas que tienen los distintos sectores y revisarlas de manera seria y razonada”, expresó el funcionario.

Añadió que el diálogo busca encontrar puntos de equilibrio entre la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.

“Para nosotros el fondo del asunto, el punto central es cómo le hacemos como mexicanos para tener soberanía alimentaria, desarrollo económico, y la máxima protección al medio ambiente, así como la seguridad de las comunidades”, afirmó.

El representante federal aseguró que estos objetivos no deben considerarse contrarios, sino responsabilidades que deben avanzar de manera conjunta mediante regulación, transparencia y supervisión permanente.

Fechas y temas de las cinco mesas de diálogo sobre GPO

Las reuniones se desarrollarán durante una semana y estarán abiertas a la participación de autoridades, habitantes, colectivos, especialistas y representantes de la empresa.

El calendario contempla los siguientes encuentros:

Viernes 17 de julio: Comunidades indígenas y vigilancia ambiental.

Comunidades indígenas y vigilancia ambiental. Sábado 18 de julio: Desarrollo de proyectos productivos para la región.

Desarrollo de proyectos productivos para la región. Lunes 20 de julio: Análisis de beneficios para la producción agrícola de Sinaloa.

Análisis de beneficios para la producción agrícola de Sinaloa. Martes 21 de julio: Situación actual y condiciones ambientales.

Situación actual y condiciones ambientales. Miércoles 22 de julio: Autorizaciones y obligaciones ambientales.

Las autoridades señalaron que la jornada busca generar un espacio de participación para revisar los distintos aspectos relacionados con la planta de fertilizantes.

Autoridades federales y estatales participarán en mesas sobre GPO

Además de los funcionarios que encabezaron la presentación, participaron representantes de distintas dependencias, entre ellos Marco Antonio Moreno, titular de la oficina de Profepa; Jéssica García, representante de la Secretaría de Gobernación; Mireya Espinoza Imperial, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y Mario Iturbide Muro, representante de Conapesca.

Las autoridades reiteraron que el diálogo permanecerá abierto para los distintos sectores involucrados y que las mesas permitirán revisar las condiciones ambientales, sociales y económicas relacionadas con el proyecto ubicado en Topolobampo.

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