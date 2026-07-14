Influencer Maza Clan, de Sinaloa, denuncia que sujetos armados intentaron entrar en su casa

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Reportan intento de robo al influencer sinaloense. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El influencer Maza Clan, que cuenta con más de un millón de seguidores en YouTube, denunció que dos sujetos armados intentaron entrar a su casa. El creador de contenido pidió ayuda para identificar a los responsables para que respondan ante la ley.

Intentaron entrar a la casa del influencer Maza Clan

Ayer lunes, Maza Clan compartió un video en el que denuncia que dos sujetos armados intentaron entrar a su casa, presuntamente para quitarle sus pertenencias. El influencer se muestra indignado en el video, principalmente porque estaba acompañado de su esposa y sus dos hijos, de uno y tres años, respectivamente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 12 de mayo, a pocos minutos de la medianoche. La cámara de seguridad grabó a dos personas con gorra, y pistola en mano, que forcejearon sin éxito la entrada del domicilio del ex participante de la mansión VIP.

El creador del contenido añade que uno de sus vecinos salió al escuchar el ruido y se encontró con los presuntos ladrones; uno de ellos le hizo una señal con la mano para que se callara.

“Vengo llegando de una jornada laboral difícil, raza, para que una persona llegue y te quiera quitar lo poquito mucho que tienes en tu domicilio. No es justo”, declaró Maza Clan.

Finalmente pidió ayuda a sus seguidores para que le ayuden a identificar a los asaltantes y compartió imágenes que captaron las cámaras de seguridad.

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