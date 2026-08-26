Coparmex Sinaloa advierte desplome económico y abandono gubernamental ante crisis de seguridad

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Sinaloa vive un panorama de profunda incertidumbre, miedo, frustración y decepción bajo un gobierno que ignora a los ciudadanos, afirma Martha Elena Reyes, presidente de Coparmex Sinaloa, quien agrega que la administración estatal prioriza la protección de sus propios intereses políticos de cara al 2027, a la vez que destaca que en los últimos dos años la entidad ha sufrido un grave abandono institucional debido a las constantes licencias y cambios de funcionarios que han dejado al estado sin una dirección estable.

En entrevista para Noticias en Claro, la líder empresarial expone en el plano económico datos alarmantes de esta gestión: la pérdida de 13 mil registros patronales, una caída del 4.2% en la economía local, alrededor de 27 mil 400 empleos perdidos y un crecimiento de la informalidad debido a que los comerciantes se ven forzados a elegir entre pagar impuestos o dar de comer a sus familias.

Ante una fiscalía rebasada y con presupuestos reducidos, Reyes señala que la ciudadanía vive en un estado militarizado, donde agradecen la presencia del ejército debido a que la policía local carece de la capacidad y los elementos para contener la inseguridad, y denuncia con especial preocupación que los niños y jóvenes son las principales víctimas de esta crisis, representando casi el 40% de los afectados por la delincuencia en la entidad.

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