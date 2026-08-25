Defensa despliega 300 efectivos para reforzar seguridad en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Despliegue de elementos en Sinaloa. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el despliegue de 300 elementos en el estado de Sinaloa, esto como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz.

Defensa despliega 300 elementos en Sinaloa

De acuerdo con un comunicado emitido por la Defensa, este martes 25 de agosto, alrededor de las 10:30 horas, despegaron dos aeronaves Boeing 737 con un contingente de 300 efectivos del Ejército Mexicano, desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía ,Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa.

Los militares se sumarán al despliegue que se mantiene en la Novena Zona Militar y tendrán como misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias.

“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Sinaloa”, publicó la Secretaría de Defensa Nacional a través de un comunicado.

La Secretaría de la Defensa Nacional despliega 300 efectivos para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.



A las 1030 horas del 25 de agosto de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a… pic.twitter.com/reZuKoQVsG — @Defensamx (@Defensamx1) August 25, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.