Jornada de violencia en Sinaloa deja cinco asesinados y siete heridos

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Una jornada más de violencia en Sinaloa. Foto: Corresponsal

Una nueva jornada de violencia en Sinaloa dejó un saldo preliminar de cinco personas asesinadas y siete lesionadas entre Mazatlán y Culiacán, donde durante el jueves 10 de septiembre se registraron homicidios, ataques armados, una explosión dentro de una vivienda y agresiones contra inmuebles.

Jornada violenta en Mazatlán deja saldo de tres homicidios

Mazatlán concentró tres de los homicidios y cuatro personas heridas. Durante la madrugada, una mujer fue localizada sin vida en un terreno en construcción de la colonia Centro, luego de que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Betancourt y Gutiérrez Nájera.

Horas más tarde, automovilistas localizaron el cuerpo de un hombre con heridas de bala a un costado de la autopista Mazatlán-Culiacán, cerca del poblado El Recreo. La víctima, de aproximadamente 30 a 35 años, permanecía sin identificar. El hallazgo obligó al cierre temporal de la vialidad mientras personal de la Fiscalía de Sinaloa realizaba las diligencias.

La tercera víctima mortal en el puerto fue una mujer atacada junto con un hombre durante la noche, en la colonia Salvador Allende. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta la calle Lateral Múnich y dispararon contra ambos. La mujer murió y el hombre quedó gravemente lesionado.

En otro punto de Mazatlán, dos hombres fueron atacados a balazos mientras se encontraban afuera de una vivienda del fraccionamiento Colinas del Real. Ambos resultaron con heridas de gravedad y fueron auxiliados por cuerpos de emergencia.

Además, una persona más resultó lesionada después de una explosión registrada dentro de un domicilio en la zona de Higueras del Conchi, lo que provocó la movilización de socorristas y elementos de seguridad.

Durante la misma jornada, una vivienda de la colonia Valle del Ejido fue atacada a tiros y presentó al menos cuatro impactos en su fachada. En otro operativo, autoridades atendieron el reporte de una persona presuntamente armada en la colonia Santa Elena, donde elementos de Defensa detuvieron a un hombre.

Violencia se extiende hasta Culiacán

En Culiacán el saldo fue de dos personas asesinadas y tres lesionadas. Bryan Alexis, de 25 años, fue ejecutado a balazos dentro de un domicilio de la colonia Infonavit Barrancos. En la escena fueron localizados diversos casquillos, mientras los responsables lograron escapar.

Horas después, Óscar Vicente, de 23 años, fue atacado a tiros en el sector Bonaterra-Portalegre, al norte de la capital sinaloense. La víctima fue trasladada con vida a un hospital, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

En otro hecho, Martín, de 32 años, resultó herido por disparos de arma de fuego mientras se encontraba en una vivienda de la colonia Chula Vista. Fue trasladado inicialmente a una base de Cruz Roja y posteriormente canalizado a un hospital.

Ya durante los últimos minutos del jueves, dos hombres más resultaron lesionados tras una balacera registrada en el sector norte de Culiacán. Autoridades localizaron casquillos de armas largas y cortas en la colonia Los Mezcales, mientras que los heridos fueron encontrados posteriormente a bordo de una camioneta en la colonia Loma de Rodriguera.

También durante la tarde se desplegó un operativo militar y municipal en un hotel de la zona Centro de Culiacán. De manera preliminar trascendió la posible detención de una persona armada y la localización de aparatos presuntamente utilizados para juegos clandestinos; sin embargo, las autoridades no habían informado oficialmente los resultados de la intervención.

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