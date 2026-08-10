Corte de agua afectará a 115 colonias de Culiacán este martes 11 de agosto

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Corte de agua en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informa al público que mañana martes, 11 de agosto, habrá un corte de agua que afectará a 115 colonias de la ciudad capital, por lo que se recomienda tomar precauciones para minimizar las afectaciones.

Corte de agua afectará a 115 colonias de Culiacán

El día de mañana, la Japac realizará trabajos de mantenimiento en los sedimentadores de la Planta Potabilizadora San Lorenzo, por lo que será necesario cortar el suministro de agua en algunas colonias de Culiacán.

“Estas acciones son indispensables para mantener la eficiencia del proceso de potabilización y garantizar el agua que se distribuye a la población, sobre todo en esta temporada de lluvias”, informaron las autoridades en un comunicado

El corte de agua en Culiacán comenzará el martes a las 6:00 y concluirá un día después, el miércoles 12 de agosto por la mañana, sin una hora específica. Durante este periodo de tiempo se verá afectado el suministro en 115 colonias.

Algunas de las colonias afectadas son: Adolfo López Mateos, Aeropuerto, Bachigualato, Andalucía, Antonio Nakayama, Buenos Aires, Bugambilias, Campo Bello, Chulavista, CNOP, Diana Laura Riojas, Domingo Rubí, El Diez, Esthela Ortiz, Felipe Ángeles, Francisco I Madero, Hacienda de la Mora, Infonavit Barrancos, La Condesa, La Estancia, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Arcos, Los Portales, Mercado de Abastos, Mezquitillo, entre otras.

Lista completa de colonias de Culiacán que no tendrán agua el martes 11 de agosto

Foto: Japac

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