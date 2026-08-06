Despiden a influencer César Gastélum entre homenajes y llamados de justicia

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César Gastelum recibe último adiós de seres queridos. Foto: Cortesia

Entre arreglos florales, abrazos silenciosos y un ambiente de profunda tristeza, comenzó la despedida de César Gastélum, el creador de contenido de 24 años que perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán.

Los servicios funerarios se realizan en Emaús Casa Funeraria, donde desde la noche del miércoles familiares, amigos y seguidores acudieron para darle el último adiós al joven influencer, cuyo asesinato ha generado una ola de mensajes de condolencias y exigencias de justicia tanto en Sinaloa como en redes sociales.

Así transcurre la despedida de César Gastélum

Desde las primeras horas de este jueves, la sala donde descansan sus restos comenzó a recibir a familiares, amistades y personas cercanas que acudieron para acompañar a la familia.

En el acceso podían observarse numerosos arreglos florales enviados por seres queridos y seguidores del joven creador de contenido, mientras en el interior predominó un ambiente de respeto y silencio durante los servicios funerarios.

De acuerdo con personas presentes, se prevé que durante la tarde sus restos sean trasladados a un panteón de Culiacán, donde recibirá sepultura.

Las redes sociales mantienen la exigencia de justicia

Mientras la despedida ocurre en la intimidad de su familia, en redes sociales continúan multiplicándose los mensajes de condolencias y las publicaciones que exigen el esclarecimiento del caso.

Uno de los mensajes más emotivos fue compartido por Alejandro Fierro, influencer que acompañaba a César Gastélum durante la transmisión en vivo en la que ocurrió el ataque armado.

A través de varias historias de Instagram expresó el dolor que le dejó la pérdida de quien consideraba un hermano y compañero de proyectos.

“Solo éramos dos jóvenes con un sueño que no le hacíamos daño a nadie”.

También escribió:

“Estoy destrozado, compadre. ¿Por qué me dejaste? Te amo, no me lo creo y no te lo merecías nunca. Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti”.

En otra publicación lamentó que el proyecto que ambos habían construido terminara de forma abrupta por la violencia. Las publicaciones estuvieron acompañadas por fotografías de ambos y recuerdos de los contenidos que realizaban juntos.

El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo

César Gastélum fue asesinado la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante KFC, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con las investigaciones, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron hasta el lugar. Uno de ellos descendió y disparó a corta distancia contra el influencer antes de huir.

El ataque quedó registrado tanto en la transmisión en vivo como en las cámaras de videovigilancia del establecimiento, material que ahora forma parte de la investigación.

Las otras dos personas que acompañaban al creador de contenido resultaron ilesas.

La investigación por el asesinato continúa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso y continúa con las diligencias periciales para esclarecer el crimen.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que colabora con las autoridades estatales mediante el análisis de videograbaciones, diversos indicios y otras líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

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