Asesinan a tercera estilista en menos de 15 días en Sinaloa; jornada violenta deja cinco homicidios en la entidad

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Asesinan a estilista en Escuinapa; ya van tres trabajadoras Foto: Redacción

La violencia contra trabajadoras del sector de la belleza volvió a sacudir a Sinaloa. Una estilista fue asesinada a balazos la tarde del jueves al interior de la estética donde laboraba en el municipio de Escuinapa, con lo que ya suman tres estilistas asesinadas en menos de 15 días en la entidad.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Asesinan a estilista dentro de una estética en Escuinapa

La víctima fue identificada de manera preliminar como Karolina, de aproximadamente 34 años, quien presuntamente era la encargada del establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, casi esquina con el bulevar Morelos, en la colonia Ampliación Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil de la agresión.

Tres estilistas asesinadas en menos de 15 días

Este crimen ocurre días después de otros dos ataques contra estilistas registrados en el sector Pemex, al surponiente de Culiacán. El primero ocurrió el 27 de julio, cuando una mujer fue asesinada dentro de una estética. Un día después, Jomaira Patricia, de 35 años, fue atacada a balazos en otro salón de belleza ubicado sobre la misma avenida Hilario Medina y falleció horas después mientras recibía atención médica.

Jornada violenta dejó más homicidios y ataques

La jornada violenta del jueves dejó además otros hechos de alto impacto en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado a balazos frente a una tienda de conveniencia en la colonia Emiliano Zapata, mientras que otro cuerpo fue localizado embolsado a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, cerca del trébol de la sindicatura de Costa Rica.

En Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Morelos y otro resultó gravemente herido en un ataque distinto. Además, durante el día se registraron dos ataques con artefactos explosivos improvisados contra viviendas en las colonias Nuevo Milenio e Infonavit Playas, sin que se reportaran personas lesionadas. También se desplegó un operativo federal en El Burrión, municipio de Guasave, tras una agresión contra elementos de la Guardia Nacional, sin reporte de militares heridos o detenidos.

Fiscalía abrió investigaciones por homicidio y feminicidio

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, durante el jueves 6 de agosto se abrieron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso y una por feminicidio, derivadas de la localización de cinco personas sin vida: tres en Culiacán, una en Mazatlán y una mujer en Escuinapa.

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