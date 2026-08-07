Renuncia el subsecretario de Seguridad de Sinaloa, Humberto Zerón

| 09:15 | J.L. Márquez | Uno TV
Humberto Zerón
Renuncia subsecretario de seguridad de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Humberto Zerón Martínez, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó el cargo para continuar con su carrera militar. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado emitido en distintas redes sociales.

Humberto Zerón Martínez deja la subsecretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Ayer por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó mediante un breve comunicado que Humberto Zerón Martínez dejaba el cargo de subsecretario para reincorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional y continuar su desarrollo profesional en el ámbito militar.

“Agradecemos su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo en que formó parte de esta institución, deseándole éxito en los nuevos retos que emprenda”, escribió la SSC en un mensaje publicado en redes sociales.

Zerón Martínez llegó al cargo en diciembre de 2024, en medio de la crisis de seguridad en Sinaloa desencadenada por el conflicto interno entre los “Chapitos” y la “Mayiza”.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que ocupará la subsecretaría de Seguridad Pública del estado, por lo que se espera que las autoridades locales informen al respecto en los próximos días.

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