César Gastélum y los influencers asesinados en Sinaloa; la guerra entre los “Chapitos” y la “Mayiza” cobra más víctimas

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Influencers víctimas del Cártel de Sinaloa Foto: Cuartoscuro | Getty images

La violencia provocada por la disputa entre los “Chapitos” y la “Mayiza”, las principales facciones del Cártel de Sinaloa, también ha alcanzado a los creadores de contenido. Algunos fueron asesinados, otros desaparecieron temporalmente y varios denunciaron amenazas o ataques contra sus propiedades.

¿Cómo comenzó la ola de violencia contra influencers en Sinaloa?

La confrontación entre los “Chapitos” y la “Mayiza” se intensificó en septiembre de 2024, semanas después de la captura de Ismael el “Mayo” Zambada. En ese contexto, en distintos puntos de Culiacán aparecieron panfletos en los que se señalaba a cerca de 20 influencers, empresarios y figuras públicas de presuntos vínculos con el grupo encabezado por los hijos de Joaquín del “Chapo” Guzmán.

César Gastélum, el caso más reciente

La noche del 4 de agosto de 2026, César Gastélum, conocido como “Cesarín”, fue asesinado a balazos en el sector Tres Ríos, en Culiacán, mientras realizaba una transmisión para redes sociales.

El influencer acumulaba más de 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil suscriptores en YouTube, donde publicaba contenido de humor, videojuegos, retos y aspectos de su vida cotidiana.

Influencers asesinados que apoyaban o eran vinculados a los “Chapitos”

Según la prensa, los influencers que apoyaban o tenían algún vinculo con el grupo criminal de los “Chapitos” en Sinaloa son:

Los hermanos Markitos Toys , Mayve Castro , Gail Castro y Kevin Castro , conocidos en redes sociales como los “Toys” . Según datos de la prensa los “Toys” formarían parte de una red financiera y de presunto lavado de dinero al servicio de los “Chapitos”

, , y , conocidos en redes sociales como . Según datos de la prensa los “Toys” formarían parte de una red financiera y de presunto lavado de dinero al servicio de los “Chapitos” José Carlos el “Chilango” fue asesinado el 19 de octubre de 2024 mientras vendía dulces en calles de Culiacán. Era conocido por documentar su actividad diaria en redes sociales. En uno de sus videos incluso dice abiertamente apoyar al grupo delictivo de Joaquín el “Chapo” Guzmán.

fue asesinado el mientras vendía dulces en calles de Culiacán. Era conocido por documentar su actividad diaria en redes sociales. En uno de sus videos incluso dice abiertamente apoyar al grupo delictivo de Joaquín el “Chapo” Guzmán. Miguel Vivanco el “Jasper” desapareció el 21 de noviembre de 2024 y dos días después fue localizado sin vida con huellas de violencia, estaba relacionado con actividades de lavado de dinero para el grupo de la “Chapiza”.

desapareció el y dos días después fue localizado sin vida con huellas de violencia, estaba relacionado con actividades de lavado de dinero para el grupo de la “Chapiza”. Leobardo Aispuro , conocido como el “Gordo Peruci” , fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 tras un ataque armado en Culiacán, el “Gordo” tenia presuntos nexos y operaciones de lavado de dinero al servicio de la facción de los “Chapitos” .

, conocido como , fue asesinado el tras un ataque armado en Culiacán, el “Gordo” tenia presuntos nexos y operaciones de lavado de dinero al servicio de la facción de . Justin Paul el “Pinky” fue localizado sin vida con impactos de bala y signos de violencia, tras su homicidio apuntaron a círculos de colaboración con los “Chapitos”.

Influencers asesinados que apoyaban o eran vinculados a la “Mayiza”

Según la prensa, los influencers que apoyaban o tenían algún vinculo con el grupo criminal de la “Mayiza” son:

César Gastélum, “Cesarín” , quien fue ejecutado la noche del martes 4 de agosto afuera de un restaurante de comida rápida de Culiacán, tiene publicaciones en redes sociales en las que presuntamente hacía alusión a la “Mayiza”

, quien fue ejecutado la noche del martes 4 de agosto afuera de un restaurante de comida rápida de Culiacán, tiene publicaciones en redes sociales en las que presuntamente hacía alusión a la “Mayiza” Gerardo Moya , conocido como el “Jerry” , fue asesinado el 16 de noviembre de 2024 en el sector Tres Ríos , fue vinculado de forma extraoficial con la “Mayiza”

, conocido como , fue asesinado el en el sector , fue vinculado de forma extraoficial con la Adal Peña, el “Tata”, influencer dedicado al contenido fitness, fue asesinado en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, señalado como presunto hermano de un operador cercano a la facción de Ismael el “Mayo” Zambada.

Otros creadores denunciaron amenazas

Además de los homicidios, otros influencers reportaron hechos de violencia.

Alan Alapisco, conocido como “Maza Clan”, denunció que hombres armados ingresaron a su domicilio y amenazaron a su familia. Por su parte, la influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como la “Nicholette”, fue secuestrada el 20 de enero de este año y días después fue liberada.

La violencia alcanza también a las redes sociales

Los casos registrados reflejan cómo la disputa entre los “Chapitos” y la “Mayiza” ha impactado a distintos sectores de la sociedad sinaloense, incluidos los creadores de contenido que desarrollaban su actividad en plataformas digitales.

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