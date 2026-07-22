Muere la influencer Adriana García por presunta cirugía estética; Fiscalía de Sinaloa investigará

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Foto: Especial

La muerte de la influencer sinaloense Adriana García, conocida por compartir contenido sobre moda, maquillaje y estilo de vida en redes sociales, ha generado conmoción entre sus seguidores y reacciones en diversas plataformas digitales.

De manera preliminar, trasciende que la joven habría fallecido tras someterse a una cirugía estética. Sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Sinaloa las que determinen las causas del deceso y, en su caso, si existió alguna responsabilidad.

Al respecto, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que la dependencia estatal no participa en la investigación ministerial y que corresponde a la Fiscalía esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, recordó que las cirugías estéticas, como cualquier procedimiento quirúrgico, conllevan riesgos que deben ser informados previamente a los pacientes mediante el consentimiento correspondiente. Asimismo, indicó que será el médico tratante y las personas involucradas quienes deberán aportar la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

Sobre la clínica donde presuntamente fue realizada la intervención, González Galindo aseguró que, de acuerdo con los reportes de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), el establecimiento se encuentra regulado y cumple con la normatividad vigente.

Precisó que durante este año Coepriss ha inspeccionado alrededor de 27 clínicas en la entidad, de las cuales ocho recibieron sanciones por distintas irregularidades que debieron solventar para continuar operando. No obstante, afirmó que la unidad médica relacionada con este caso no presentaba observaciones en las revisiones más recientes.

La noticia del fallecimiento de Adriana García provocó múltiples muestras de pesar en redes sociales. La empresa Drop Shop, con la que colaboraba, publicó un mensaje de despedida en el que lamentó su muerte y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Adriana García era una creadora de contenido con alrededor de 47 mil seguidores en Instagram, donde compartía fotografías sobre moda, maquillaje, viajes y momentos de su vida cotidiana junto a su hija, publicaciones que le permitieron consolidar una comunidad de seguidores en redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha informado oficialmente los resultados de las investigaciones ni la causa del fallecimiento, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer los hechos.

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