Lluvias dejan tragedia en Sinaloa: tres adolescentes mueren tras derrumbe de barda en Guamúchil

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Mueren adolescentes tras caída de barda en Guamúchil. Foto: Samuel Sánchez

Las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Guamúchil dejaron una tragedia que enluta a Sinaloa. Tres adolescentes perdieron la vida después de ser arrastrados por la corriente de un arroyo y quedar atrapados bajo una barda perimetral que se desplomó en las inmediaciones de un plantel educativo.

Corriente los arrastró hasta un colegio

De acuerdo con información preliminar, cuatro menores se encontraban cerca del arroyo El Zopilote cuando la creciente los sorprendió. Tres de ellos fueron arrastrados por el agua hasta el perímetro del Colegio Renacimiento, donde la presión de la corriente provocó el colapso de la barda del inmueble, que terminó cayendo sobre los adolescentes.

El cuarto menor logró ponerse a salvo y solicitó ayuda, lo que permitió la movilización de corporaciones de rescate y seguridad.

Bomberos y rescatistas trabajaron entre agua y escombros

Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y otras instituciones trabajaron durante varias horas para localizar a las víctimas entre el agua, el lodo y los escombros. De manera preliminar, los fallecidos fueron identificados como Jonatan Josué, de 15 años; Cristian Adán, de 13, y Edwin Emiliano, de 12.

Durante el operativo también se vivieron momentos de tensión cuando uno de los rescatistas quedó atrapado entre la estructura derrumbada. Tras varios minutos de maniobras y con apoyo de oxígeno, sus compañeros lograron rescatarlo con vida.

Comunidad escolar expresa condolencias

La tragedia también provocó consternación en la comunidad educativa de Guamúchil. La Escuela Secundaria SNTE Sección 53 emitió un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Jonathan Josué, exalumno recién egresado, así como de Cristián Adán, estudiante de segundo grado grupo “E”, y Edwin Emiliano, alumno de segundo grado grupo “G”. En el pronunciamiento, directivos, docentes y estudiantes expresaron su solidaridad con las familias de los adolescentes

La emergencia ocurrió en medio de las fuertes precipitaciones que afectaron distintos puntos del estado de Sinaloa.

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