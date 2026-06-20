“¡Devuélvanmelo vivo!”: marchan por Francisco Javier Ibarra, piloto desaparecido en Los Mochis, Sinaloa

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Marcha por Francisco Javier Ibarra, piloto desaparecido en Los Mochis. Foto: Uno TV

Familiares, amigos y ciudadanos realizaron una marcha pacífica en Los Mochis, Sinaloa, para exigir la localización de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, piloto aviador y abogado de 56 años desaparecido desde el pasado 16 de junio.

La movilización partió del Parque Carranza y concluyó en las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de Justicia. Ahí, los participantes solicitaron a las autoridades fortalecer las labores de búsqueda y acelerar las investigaciones.

⚠️ #AlertaNacional de Búsqueda | #Nacional



Ayúdanos a difundir para ampliar la búsqueda que nos lleve a su localización:



Francisco Javier Ibarra Rodríguez – #Sinaloa

Romina Ramos Jiménez – #Puebla

Carlos Armando Robles Corona – #Sonora

Kelly Quiag Hernández de la Cruz -… pic.twitter.com/CFXVQCol7g — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) June 19, 2026

Exigen localizar a Francisco Javier Ibarra en Los Mochis

Vestidos de blanco y portando pancartas, los asistentes recorrieron las calles bajo la consigna de mantener la búsqueda hasta encontrar a Francisco Javier Ibarra Rodríguez. Asimismo, durante la protesta, familiares y ciudadanos manifestaron su solidaridad con la familia y pidieron que el caso continúe siendo atendido por las autoridades.

La hija del desaparecido, Ana Paula Ibarra Beltrán, aseguró que la familia vive momentos de angustia e incertidumbre debido a la falta de información sobre el paradero de su padre.

Estamos muy desesperados. Solamente queremos que nos lo devuelvan, solamente quiero que el gobierno me ayude.

A su vez, la propia Ana Paula, a través de redes sociales y por medio de un video, pidió apoyo para localizar a su papá:

Desapareció cuando iba rumbo a su trabajo

De acuerdo con sus familiares, Francisco Javier Ibarra Rodríguez salió de su domicilio la tarde del 16 de junio con dirección a su trabajo y desde entonces no han tenido comunicación con él.

La denuncia por desaparición fue presentada desde ese mismo día, pero la familia afirma que hasta el momento no ha recibido información sobre avances en la investigación.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra con un diseño de conejo en colores rosa y naranja, pantalón negro y chanclas. Además, se encontraba en recuperación tras una cirugía reciente, por lo que utilizaba muletas para desplazarse.

Familia pide apoyo para encontrarlo con vida

Los familiares destacaron que se trata de una persona dedicada a sus actividades profesionales y a su familia, por lo que continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a localizarlo.

La marcha concluyó frente a las instalaciones de la Fiscalía, donde los asistentes reiteraron su exigencia de avances en las investigaciones y acciones que permitan encontrar con vida a Francisco Javier Ibarra Rodríguez.

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