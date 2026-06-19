Entre polémica, buscan aprobar pensión adelantada de 67 mil pesos a exmando policial de Sinaloa señalado por EE.UU.

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Buscado por EE. UU. recibiría pensión de 67 mil pesos. Foto: Getty

El Gobierno de Sinaloa, el pasado 25 de mayo de 2026, emitió un comunicado en la Gaceta del Congreso de Sinaloa, donde menciona y estipula que al exjefe de la policía, Alberto Jorge Contreras Núñez uno de los implicados en las acusaciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos por presunta colaboración con los Chapitos, se estaría gestionando el trámite para que reciba una pensión anticipada de 67 mil pesos mexicanos mensuales.

¿Qué dice la iniciativa sobre la pensión anticipada para el exjefe de policía?

“Que el C. ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado, a mi cargo, se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias. Por tanto, a través de su digno conducto, me permito someter a la consideración y aprobación, en su caso”. “El Estado de Sinaloa de fecha 08 de febrero de 2021; se concede el derecho de Pensión por Retiro Anticipado el C. ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, por la cantidad de $67,477.75 (Sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 75/100 M. N.), mensuales.”

Foto: Gaceta del Congreso de Sinaloa

Puntos clave sobre el caso de la posible pensión del exmando policial Alberto Jorge Contreras Núñez

La Gobernadora Interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para otorgar pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez .

a . Contreras Núñez se desempeñaba como Comisario General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa .

. La iniciativa sostiene que el funcionario acreditó los requisitos legales para acceder a dicha prestación.

para acceder a dicha prestación. Se propone una pensión mensual de 67,477.75 pesos , con cargo al erario estatal.

, con cargo al erario estatal. El decreto contempla modificar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Sinaloa 2026 para incorporar el pago de esta pensión.

para incorporar el pago de esta pensión. La propuesta aún requiere la aprobación del Congreso del Estado .

. El caso genera controversia porque Alberto Jorge Contreras Núñez ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa .

. La iniciativa no hace referencia a esos señalamientos ni menciona investigaciones o procedimientos relacionados con ellos.

El debate público gira en torno a si es procedente otorgar una pensión financiada con recursos públicos a un exmando policial que enfrenta este tipo de señalamientos internacionales.

De aprobarse, la pensión entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.

¿Cuál es el estatus actual de esta iniciativa?

De acuerdo con la información disponible en el Congreso de Sinaloa, la solicitud se presentó el 25 de mayo de 2026, es decir, solo 10 días después de que la justicia de los Estados Unidos señalara a Alberto Jorge Contreras Núñez y a ocho funcionarios más por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La fecha para su determinación quedó estipulada para el 28 de mayo, apenas tres días después de su ingreso. Posteriormente, el 18 de junio de 2026, el Congreso local tomó en consideración dicha petición y la turnó para análisis a la Comisión de Hacienda Pública y Administración (CHPA), con plazo máximo para emitir su dictamen hasta el 18 de diciembre de 2026.

Captura de pantalla: Congreso de Sinaloa

¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez?

Según datos públicos del Gobierno de Sinaloa, el exjefe de policía cuenta con una Licenciatura en Criminalística, obtenida en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (periodo 1999-2003). Comenzó su trayectoria como perito profesional, adscrito al departamento de campo de la Dirección de Servicios Periciales e Investigación Criminalística, con sede en Culiacán.

Más datos sobre el exjefe de la Policía de Investigación

Conocido también como “Cholo”, Alberto Jorge Contreras Núñez inició su carrera formal en 2003 como perito en criminalística, especializado en la investigación de homicidios dolosos.

Más adelante, cursó estudios de Derecho y asumió responsabilidades en áreas clave: investigación de robos, unidades antisecuestros y atención a casos de desaparición forzada. En 2022, fue designado como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, cargo desde el cual coordinó indagaciones de alto impacto.

¿De qué delitos se le acusa?

Las autoridades de los Estados Unidos imputan los siguientes cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer armas de alto calibre y dispositivos destructivos

De acuerdo con la justicia estadounidense, de ser hallado culpable, el exfuncionario se enfrenta a una condena de cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Citaciones por parte de la Fiscalía mexicana

La Fiscalía General de la República (FGR) informó anteriormente que ya se emitieron las citaciones para comparecer ante las autoridades nacionales. Entre los convocados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la estructura criminal del Cártel de Sinaloa.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

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