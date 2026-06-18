Sinaloa festejará el Día del Padre con descuentos de hasta el 75% en trámites y adeudos vehiculares

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Descuentos para automovilistas en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Para que papá celebre su día sin preocupaciones, el Gobierno de Sinaloa lanzó el programa “Ponte al Corriente” que ofrece descuentos de hasta el 75% de descuento en adeudos, recargos y trámites vehiculares. Este beneficio sólo estará disponible por tiempo limitado.

Descuentos en multas, recargos y trámites vehiculares por el Día del Padre en Sinaloa

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) informó que los días 18 y 19 de junio ofrecerá descuentos de hasta el 75% en el pago de multas, recargos y trámites vehiculares, esto con motivo del Día del Padre que se celebra el próximo domingo 21 de junio.

Estos son los descuentos disponibles para celebrar a papá:

75% de descuento en multas, honorarios y gastos en el canje de placas (servicio particular y público)

en multas, honorarios y gastos en el canje de placas (servicio particular y público) 75% de descuento en multas, honorarios y gastos para el pago de la revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo (servicio particular y público)

en multas, honorarios y gastos para el pago de la revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo (servicio particular y público) 50% de descuento en trámites de cambio de propietario

en trámites de cambio de propietario 50% de descuento en multas extemporáneas

en multas extemporáneas Pago único de 10 mil pesos para transportistas del servicio publico, únicamente a adeudos de permisos con placa vigente)

Los interesados en recibir cualquiera de los beneficios mencionados pueden acudir a las oficinas de recaudación, colecturías y módulos autorizados del estado de Sinaloa.

Últimas semanas para tramitar la licencia permanente en Sinaloa

Solo quedan dos semanas para tramitar la licencia de conducir permanente en Sinaloa. El Gobierno del estado informó que el trámite estará disponible hasta el 30 de junio de este año.

Los automovilistas pueden acudir a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías del estado para obtener la nueva licencia, la cual sólo se debe tramitar una sola vez y seguirá teniendo validez aun con el cambio de administración.

El trámite tiene un costo de 2 mil 323 pesos y existe la opción de pagar a 6 y 9 meses sin intereses con las tarjetas participantes.

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