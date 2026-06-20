Diputada Paola Gárate obtiene amparo; ordenan medidas de protección tras amenazas en Sinaloa

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Paola Gárate. Foto: Uno TV

La diputada sinaloense Paola Gárate informó que una jueza federal le concedió una suspensión de plano y de oficio dentro de un amparo indirecto, con la que ordenó dictar medidas para garantizar su seguridad y la de su familia, tras denunciar amenazas e intimidaciones en Sinaloa.

La legisladora explicó que presentó la demanda de amparo indirecto el miércoles 17 de junio, al considerar que requería medidas urgentes de protección.

Jueza federal ordena medidas para proteger a Paola Gárate

A través de un pronunciamiento, Paola Gárate señaló que la resolución judicial fue emitida un día después de promover el recurso legal.

“El miércoles 17 de junio, presenté una demanda de amparo indirecto, para que se me otorgaran medidas de protección urgentes, ante las amenazas e intimidaciones de las que he sido objeto en Sinaloa. Ayer una juez federal, decidió otorgarme la suspensión de plano y oficio para que se dictaran medidas para garantizar mi seguridad e integridad de mi persona y de mi familia”, Paola Garáte, diputada de Sinaloa

El miercoles 17 de junio, presenté una demanda de amparo indirecto, para que se me otorgaran medidas de protección urgentes, ante las amenazas e intimidaciones de las que he sido sido objeto en Sinaloa.



Ayer una juez federal, decidió otorgarme la suspensión de plano y oficio… pic.twitter.com/TLKNqdNNh8 — Paola Gárate (@PaolaGarateV) June 19, 2026

Indicó que la jueza determinó conceder la suspensión de plano y de oficio para que las autoridades competentes implementen acciones encaminadas a proteger su integridad física y la de su familia.

La diputada afirmó que recurrió al juicio de amparo porque, a su consideración, la procuración de justicia no fue contundente para garantizar su seguridad.

Busca sentar un precedente en materia de protección

En su mensaje, la legisladora expresó que uno de los objetivos de acudir al amparo indirecto es generar un precedente para que las autoridades actúen conforme a derecho cuando una persona denuncie amenazas o situaciones de riesgo.

“Fue necesario ampararme porque la procuración de justicia no fue contundente en la protección de mi integridad. Deseo sentar precedente y costumbre para que la autoridad competente actúe conforme a Derecho para proteger los derechos de las mujeres y los hombres de Sinaloa”, Paola Garáte, diputada de Sinaloa

También manifestó su deseo de que las instituciones garanticen la protección de los derechos de mujeres y hombres en Sinaloa.

En un video que acompaño su publicación, Garáte dijo: “estamos haciendo lo conducente de manera legal. La razón nos asiste, por eso vamos a seguir defendiéndola”.

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