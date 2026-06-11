Dejan corona fúnebre en casa de diputada del PRI en Culiacán tras denuncias de violencia política

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Foto: Especial

En un hecho que eleva la preocupación por la seguridad de actores políticos en Sinaloa, una corona fúnebre fue colocada la tarde de este miércoles afuera del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela.

La ofrenda floral, con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”, fue abandonada por personas no identificadas en el exterior de la vivienda de la legisladora, ubicada en la zona limítrofe entre las colonias Plan de Ayala y Revolución, en la capital sinaloense.

🚨| Dejan corona fúnebre en casa de la diputada local del PRI Paola Gárate, en #Culiacán, #Sinaloa. pic.twitter.com/pyYFDvv6Ww — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) June 11, 2026

El mensaje, que hace referencia directa a los apellidos de la diputada, ocurre en un contexto de reiteradas denuncias públicas por parte de Gárate Valenzuela, quien ha señalado ser objeto de actos de intimidación y violencia desde hace varios años.

La legisladora priista, actual integrante del Congreso de Sinaloa y crítica constante de la administración de Morena, reaccionó con temor ante lo ocurrido, considerando los antecedentes que ha documentado.

Desde el proceso electoral de 2021, Gárate solicitó medidas de protección. Según su propio testimonio, días antes de la jornada electoral del 6 de junio de ese año fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados, quienes la interceptaron y mantuvieron retenida durante varias horas.

En entrevistas concedidas a medios nacionales, la diputada afirmó que durante ese episodio recibió amenazas directas, incluyendo advertencias relacionadas con el resultado electoral, en las que, según denunció, se le indicó que el triunfo debía favorecer a Morena.

A partir de entonces, ha denunciado de manera recurrente presuntas injerencias del crimen organizado en la vida política del estado. Más recientemente, también reportó haber sido víctima del robo con violencia de su camioneta.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas ni sobre avances en investigaciones relacionadas con la colocación de la corona fúnebre, hecho que se suma a la lista de incidentes denunciados por la legisladora y que vuelve a encender las alertas sobre la violencia política en Sinaloa.

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