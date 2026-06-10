Sinaloa acumula al menos 10 muertos en una sola jornada; entre ellos, el “Chuta”, buscado por EE. UU.

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Al menos 10 muertos en jornada violenta en Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia volvió a sacudir a Sinaloa con una jornada que dejó al menos 10 muertos en hechos registrados en El Fuerte, Rosario, Mazatlán y Culiacán. Entre las víctimas se encuentra Jesús Omar “I.”, alias el “Chuta”, identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la zona norte del estado, y acusado por una corte federal de Chicago por delitos relacionados con narcotráfico, armas y apoyo material al terrorismo.

Durante los primeros minutos de este miércoles, el cuerpo del “Chuta” fue localizado con impactos de arma de fuego junto a las letras de bienvenida de la sindicatura de Charay, municipio de El Fuerte, en Sinaloa. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad estatales y federales que desplegaron un operativo en la zona.

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unidos, Jesús Omar “I” era señalado como líder de un grupo armado conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) y presuntamente operaba en municipios como Ahome y El Fuerte en favor de una facción del Cártel de Sinaloa.

Hallan cinco cuerpos calcinados en Rosario

Uno de los hechos más impactantes ocurrió en el municipio de Rosario, donde integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades localizaron los restos calcinados de cinco personas en un predio cercano a la comunidad de Matatán.

Los cuerpos fueron encontrados durante un operativo de rastreo apoyado por elementos militares y policías. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente y la Fiscalía realiza estudios periciales para establecer su identidad.

Asesinatos en Mazatlán y Culiacán

En Mazatlán fue encontrado sin vida Abelardo, de 44 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana. Su cuerpo fue localizado en una parcela cercana a la comunidad de Miravalles.

Mientras tanto, en Culiacán se registraron dos homicidios más. El primero ocurrió en el fraccionamiento Capistrano, donde un mecánico identificado como Javier, de 42 años, fue asesinado a balazos dentro de una camioneta.

Horas después, Yahir fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en un autolavado de la colonia 10 de Mayo. La víctima murió en el lugar a consecuencia de las heridas.

Enfrentamiento deja un muerto

La noche del martes también se reportó un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y elementos de la Policía Estatal Preventiva, apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la zona de Las Tapias y Sanalona, al sur de Culiacán.

Como resultado del operativo, un hombre armado murió en el sitio. Además, las autoridades aseguraron vehículos, armas, municiones y equipo táctico.

El saldo supera las cifras oficiales

Con base en los hechos reportados durante las últimas horas, el saldo preliminar asciende a 10 personas fallecidas:

Jesús Omar “I”, alias el “Chuta” en El Fuerte

Cinco personas localizadas calcinadas en Rosario

Abelardo, hallado sin vida tras ser reportado desaparecido en Mazatlán

Javier, asesinado en Capistrano, Culiacán

Yahir, asesinado en la colonia 10 de Mayo de Culiacán

Un presunto agresor abatido durante un enfrentamiento en Las Tapias, Culiacán

No obstante, en su comunicado oficial emitido este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó únicamente la apertura de tres carpetas de investigación por homicidio doloso relacionadas con tres personas localizadas sin vida en Culiacán y Mazatlán, además de reportar por separado el fallecimiento de una persona durante el enfrentamiento en La Bebelama de Romero.

Hasta el momento, la institución no ha informado una cifra consolidada que incluya los cinco cuerpos calcinados localizados en Rosario, ni el hallazgo del “Chuta” en El Fuerte, por lo que la diferencia entre los hechos reportados y el balance oficial continúa generando cuestionamientos sobre el número real de víctimas registradas durante la jornada.

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