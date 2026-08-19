Después de dos años, regresan los festejos del 15 de septiembre a Sinaloa

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Festejos del 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, anunció que después de dos años regresan los festejos del 15 de septiembre al estado, luego de que estos fueran cancelados en ocasiones anteriores debido a la ola de violencia.

Festejos patrios regresan a Sinaloa después de 2 años

Durante un encuentro con la prensa, la gobernadora Bonilla informó brevemente que el próximo 15 de septiembre sí habrá festejos en Sinaloa por el Grito de Independencia.

“Hay que estar listos, los invitamos al Grito de Independencia, ahora en septiembre, va estar bien mexicano. En su momento les estaré dando noticias, pero les adelanto que sí va a haber festejo de la Independencia”, expresó Bonilla.

La mandataria no ofreció muchos detalles sobre las próximas fiestas patrias, únicamente mencionó que se está trabajando para concretar a los artistas que se presentarán; en los siguientes días se ofrecerá más información al respecto.

Cancelaron fiestas patrias en Sinaloa en 2024 y 2025

El 12 de septiembre de 2024, tres días antes de los festejos por el Grito de Independencia, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se cancelaban las fiestas patrias por la crisis de seguridad en el estado, desencadena por el conflicto entre los “Chapitos” y la “Mayiza”.

“Hemos resuelto que el festejo del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público ni privado (…) El protocolo del Grito lo haremos aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, la banda de guerra y mi gabinete, exclusivamente, no hay invitados”, mencionó Rocha Moya.

Un año después, las autoridades estatales anunciaron que sí habría festejos debido a que, según ellos, la violencia había disminuido, pero pocos días antes del 15 de septiembre, el gobernador volvió anunciar la cancelación de las fiestas y una vez más se realizaría un evento privado.

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