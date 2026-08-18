Diputada priista Paola Gárate pide atender violencia en Sinaloa; confirma registro a plataforma del PAN

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Diputada Paola Gárate llama a atender violencia en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, llamó a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, a concentrar los esfuerzos de su administración en atender la violencia, el desplazamiento de familias, la pérdida de empleos y las demandas de productores agrícolas.

La legisladora también confirmó que se registró en la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al proceso electoral de 2027, aunque aclaró que esta decisión no significa su salida del PRI.

Me invitaron y acepté.



No renuncié al PRI ni abandoné mis convicciones. Al contrario: he defendido una alianza amplia porque Sinaloa necesita que pongamos por delante lo que nos une.



Las aspiraciones personales pueden esperar. Rescatar a Sinaloa, no.



La ciudadanía debe tener… pic.twitter.com/9PeP6NUl2X — Paola Gárate (@PaolaGarateV) August 17, 2026

Paola Gárate confirma registro en plataforma del PAN

En materia electoral, Paola Gárate Valenzuela confirmó que realizó su registro en la plataforma habilitada por el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al proceso electoral de 2027 en Sinaloa. La legisladora priista aclaró que participar en esta plataforma no representa su salida del PRI.

Explicó que no renunció al PRI y decidió registrarse debido a que la convocatoria panista permitió la participación de militantes del PAN, ciudadanos y personas integrantes de otras fuerzas políticas.

De acuerdo con Gárate, su participación es congruente con la postura que ha mantenido a favor de construir una alianza opositora para los próximos comicios.

Paola Gárate pide atender la violencia en Sinaloa

En medio de la situación de inseguridad que atraviesa Sinaloa, Gárate Valenzuela pidió a la gobernadora interina atender los problemas que afectan directamente a la población. La diputada señaló que existen familias que han tenido que abandonar sus comunidades debido a la violencia y requieren una respuesta institucional.

También afirmó que existe un presupuesto de 78 millones de pesos para atender el desplazamiento, por lo que pidió que estos recursos se traduzcan en apoyos para las personas que han tenido que dejar sus lugares de origen.

Además, planteó la implementación de programas de empleo temporal ante las afectaciones económicas provocadas por la situación de inseguridad.

La legisladora también solicitó atender los reclamos de productores agrícolas que, según señaló, continúan a la espera de apoyos previamente comprometidos.

Cuestiona prioridades del Gobierno de Sinaloa

Gárate Valenzuela cuestionó que parte de la discusión política se concentre en la situación de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y sostuvo que la administración estatal debe mantener como prioridad los problemas que afectan a los sinaloenses.

Durante sus declaraciones, la diputada dirigió un llamado a la gobernadora interina para que atienda las demandas de la población y dé seguimiento a la situación de seguridad en la entidad.

“Por eso le exijo a la gobernadora Geraldine Bonilla, que dé la cara, que enfrente, que escuche, que abra las puertas”, señaló la legisladora.

Gárate también hizo referencia a personas señaladas por presuntos vínculos con actividades criminales y a asuntos relacionados con solicitudes de extradición.

La diputada afirmó que México debe cumplir con los acuerdos y tratados internacionales en materia de extradición y sostuvo que la situación de seguridad en Sinaloa debe ser observada por la comunidad internacional.

¿Qué dijo Paola Gárate sobre su registro en el PAN?

La diputada sostuvo que el registro en la plataforma panista debe entenderse dentro de su planteamiento para construir una alianza entre fuerzas políticas opositoras.

Por ello, aseguró que su participación en el proceso abierto por el PAN no implica, por sí misma, una renuncia a su militancia priista.

El proceso electoral de 2027 en Sinaloa será el marco en el que los partidos políticos definirán sus candidaturas y posibles alianzas para los distintos cargos que estarán en disputa.

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