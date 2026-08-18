Tras dos años de violencia en Sinaloa, ciudadanos convocan a segunda Marcha por la Paz

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Organizadores Marcha por la Paz en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

A más de dos años de la crisis de violencia que ha trastocado la vida cotidiana y la actividad económica en Sinaloa, empresarios y organizaciones de la sociedad civil convocaron a una segunda Marcha por la Paz, con la expectativa de que sea la última que tengan que realizar por esta causa.

Convocan a segunda Marcha por la Paz en Sinaloa

La movilización es impulsada por Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa; Miguel Taniyama Ceballos, empresario restaurantero y exdirigente de CANIRAC, además de representantes de colegios de profesionistas, asociaciones civiles, maestros, padres de familia y otros sectores ciudadanos.

La marcha se realizará el próximo 13 de septiembre a las 9:00 horas en Culiacán. El contingente partirá del templo de La Lomita y recorrerá la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a Catedral, en el centro de la capital sinaloense.

La convocatoria se desarrolla bajo los mensajes “Sinaloa, ponte de pie”, “Sinaloa nos une” y “El grito de paz nos mueve”, con los que sus promotores buscan incrementar la participación ciudadana y recuperar los espacios públicos afectados por el temor generado durante los últimos dos años.

Los organizadores señalaron que ésta será la segunda movilización de este tipo y confían en que no sea necesaria una tercera, al considerar que empresarios y ciudadanos deben mantenerse unidos para impulsar un cambio en las condiciones que enfrenta Sinaloa.

Martha Reyes Zazueta señaló que la convocatoria busca dar voz también a quienes no pertenecen a cámaras empresariales u organizaciones, por lo que invitó a los sinaloenses a compartir videos en los que expresen cómo han vivido la situación de inseguridad y se sumen al llamado a marchar.

Explicó que la intención es mostrar que la exigencia de paz no proviene únicamente del sector empresarial, sino de ciudadanos de distintos sectores que buscan recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

“Vamos a hacer otro tipo de estrategias donde… puedan expresar personas. Por eso es importante que los videos que suban nos los hagan llegar a nosotros, ciudadanos, donde estén expresando lo que están viviendo en Sinaloa y que estén invitando a la marcha para que vean que esto es de todos los ciudadanos”, Martha Reyes Zazueta, dirigente de la Coparmex en Sinaloa.

“Pero ahora somos muchos agremiados, somos muchos empresarios, somos muchos… colectivos que queremos demostrarles que aquí están un lugar seguro, donde queremos sentirnos el domingo 13 en paz, reconocernos cara a cara, decirle a esos niños y a esos jóvenes que les vamos a luchar por la vida de ellos, porque han sido violentados también”, añadió Reyes Zazueta.

Piden que ciudadanos también se sumen a la Marcha por la Paz

Por su parte, Miguel Taniyama Ceballos sostuvo que, después de dos años marcados por el miedo, es necesario que los ciudadanos salgan nuevamente a las calles y participen de manera activa en la exigencia de paz, seguridad y justicia.

El empresario también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la crisis de inseguridad y consideró que la sociedad debe incrementar su participación para buscar modificar el escenario que enfrenta la entidad.

Informó que actualmente se encuentran involucradas entre 40 y 50 agrupaciones, aunque continúan incorporándose organizaciones a la convocatoria.

De acuerdo con Taniyama Ceballos, en la primera movilización participaron alrededor de 60 colectivos y para esta segunda edición la apuesta es duplicar tanto el número de agrupaciones como la asistencia ciudadana. De cumplirse esa meta, los organizadores buscarían reunir a alrededor de 120 colectivos.

El dirigente empresarial señaló que uno de los objetivos es generar un espacio en el que las familias puedan volver a encontrarse y sentirse seguras, además de transmitir a niños y jóvenes que distintos sectores de la sociedad están dispuestos a movilizarse por su futuro.

A la movilización también se sumó Claudia López Chiquete, representante de la Asociación de Colegios de Profesionistas del Estado de Sinaloa, quien advirtió que las consecuencias de la inseguridad han alcanzado la actividad económica y las oportunidades laborales.

La asociación representa a más de mil profesionistas agrupados en 64 colegios, entre abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, veterinarios, valuadores y especialistas del sector agrícola.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentra la falta de oportunidades para jóvenes recién egresados y la salida de talento de Sinaloa ante las condiciones económicas y de seguridad.

Los convocantes continuarán sumando organizaciones y ciudadanos durante las próximas semanas rumbo al 13 de septiembre, cuando Culiacán será escenario de esta segunda Marcha por la Paz, con la expectativa de que la participación social contribuya a generar cambios y que no sea necesario convocar a una tercera movilización por la misma situación.

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