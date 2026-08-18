Semar localiza más de 300 explosivos improvisados en El Rosario, Sinaloa

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Marina asegura más de 300 artefactos explosivos en Sinaloa Foto: Semar

Fueron localizados más de 300 artefactos explosivos improvisados en inmediaciones del poblado Agua Verde, municipio de El Rosario, Sinaloa, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por medio de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Localizan artefactos explosivos en El Rosario

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia, en los que personal naval localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados de diferentes tamaños, así como aproximadamente 300 kilogramos de explosivos.

Por lo anterior, se estableció seguridad perimetral en el área y se contó con la intervención de personal especializado del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes procedieron a deshabilitar los artefactos explosivos en sitio.

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