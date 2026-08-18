Rescatan con lanchas a 14 personas que quedaron varadas por las intensas lluvias en Culiacán

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Afectaciones por las lluvias. Foto: Protección Civil de Sinaloa

Las intensas lluvias que se presentaron la tarde de ayer en Culiacán provocaron diversas afectaciones y dejaron atrapadas a varias personas que se encontraban en la vía pública. En redes sociales circulan videos de las acciones que realizó Protección Civil de Sinaloa para auxiliar a la población, incluyendo el uso de una lancha para rescatar a 14 personas.

Rescatan con lanchas a 14 personas atrapadas por las lluvias en Culiacán

En la zona del Campo El Diez se realizó el rescate de 14 personas que quedaron atrapadas en las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Culiacán. Los elementos de Protección Civil tuvieron que usar lanchas para ayudar a las personas afectadas por las lluvias.

Las maniobras de auxilio se realizaron con éxito y no se reportaron lesionados. A la población se le recordó que ante cualquier emergencia se puede solicitar ayuda marcando al 911.

🚨 Protección Civil rescató en #lancha a 15 personas atrapadas en las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), en el Campo El Diez, Culiacán tras las intensas lluvias de este lunes. pic.twitter.com/nLsDqYyZjJ — Luz Noticias (@luznoticiasmx) August 18, 2026

Rescatan a automovilista atrapado por las intensas lluvias

Usuarios de redes sociales compartieron el video de una fuerte corriente de agua que dejó atrapado a un sujeto en el interior de su vehículo. Para ponerse a salvo tuvo que salir por la ventanilla del coche con la ayuda de integrantes de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes de medios locales, los hechos habrían ocurrido cerca del Infonavit Cañadas, en Culiacán.

🚨 #Sinaloa | La corriente comenzó a llevarse su carro y él quedó atrapado. Un conductor tuvo que ser rescatado por elementos de Protección Civil luego de quedar varado en medio del agua, en el sector Cañadas, #Culiacán.



🌧️ Las fuertes lluvias provocaron la corriente que terminó… pic.twitter.com/92gjZaYZ6A — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 18, 2026

También se reportó que algunos camiones de transporte público quedaron atrapados debido a las fuertes lluvias que se presentaron en Culiacán. En las imágenes que compartieron se observa a los camiones tratando de circular entre la corriente.

⛔️La imprudencia al intentar cruzar una zona inundada por parte de un chofer de la ruta Díaz Ordaz-Centro en Culiacán, poniendo en riesgo al pasaje este lunes de lluvias intensas en la capital sinaloense 🌧⛈️ #PeiroNoticias pic.twitter.com/HLPIXVxzjX — Peiro Noticias (@PeiroNoticias) August 17, 2026

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