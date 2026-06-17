Con beca de 4 mil pesos, Sinaloa busca alejar a jóvenes de la violencia en colonias de alto riesgo

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Se contempla el registro inicial de 200 participantes. Foto: Samuel Sánchez

Como parte de las acciones para prevenir que adolescentes y jóvenes sean atraídos por actividades delictivas, el Gobierno de Sinaloa anunció la incorporación del programa “Jóvenes Uniendo Barrios” a las Jornadas de Paz que se desarrollan en distintas zonas del estado.

Durante una jornada realizada en la colonia Villa Bonita, en Culiacán, uno de los sectores con mayores problemas de violencia, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde informó que el programa federal será implementado inicialmente en 15 colonias de la capital sinaloense con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social.

¿De qué se trata el programa para alejar a jóvenes de actividades delictivas?

La estrategia está dirigida a jóvenes de 12 a 29 años, quienes recibirán una beca mensual de 4 mil pesos a cambio de participar en actividades culturales, deportivas, de salud, prevención social y servicio comunitario. También colaborarán en las Jornadas de Paz acercando apoyos y servicios a la población.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estatal, se contempla el registro inicial de 200 participantes en Culiacán y Mazatlán, además de analizar su expansión a otras comunidades, entre ellas la sindicatura de Costa Rica en Culiacán. La intención es generar espacios de integración social y ofrecer alternativas de desarrollo para jóvenes que viven en entornos marcados por la violencia.

“Se busca que los jóvenes hagan acciones de paz, que hagan equipo, que se incluyen en la sociedad y que también ese programa de alguna manera se les va a recompensar mensualmente con 4000 pesos a cada uno de esos jóvenes que ingresen a la convocatoria, a cada uno que participe la convocatoria, así que invito a cada uno de los jóvenes de Culiacán de Mazatlán, que se inscriban, que participen, son grupos muy bonitos, son programas sociales que invitan a los sinaloenses no solamente a los jóvenes a unirnos y buscar paz en nuestro estado y en México”. Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora Interina de Sinaloa

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