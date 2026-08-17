Sinaloa suma 10 homicidios durante el fin de semana

GENERANDO AUDIO...

Homicidios registrados en Sinaloa. Foto: Uno TV

Sinaloa registró 10 homicidios dolosos durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE). La mayor parte de los crímenes ocurrió en Culiacán y Mazatlán, donde además se reportaron distintos ataques armados que dejaron personas heridas.

Culiacán concentra la mayoría de asesinatos

El sábado fue la jornada con mayor número de víctimas. La FGE abrió cinco carpetas de investigación por el asesinato de siete personas, seis de ellas localizadas en Culiacán y una más en Mazatlán. Uno de los primeros hechos ocurrió en la colonia El Mirador, al norte de la capital sinaloense, donde un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado a balazos afuera de un domicilio.

Dos hombres son asesinados frente al Palacio de Gobierno

Horas después, dos hombres de 29 y 32 años fueron asesinados a bordo de un Nissan Versa frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán. Las víctimas circulaban por el sector cuando fueron atacadas con disparos; tras la agresión, el vehículo continuó avanzando sin control hasta impactarse y detenerse. Los responsables escaparon.

La violencia continuó durante la tarde. En el Campo El Diez, Jesús Alberto, de 29 años, fue asesinado cuando se encontraba en las escalinatas de un puente peatonal cercano a la carretera Culiacán-Eldorado. Posteriormente, en la colonia Infonavit Barrancos, Javier, de 47 años, y Jorge, de 45, fueron privados de la vida dentro de un expendio de cerveza.

En Mazatlán, la Fiscalía contabilizó el sábado el homicidio de un hombre en el sector Fovissste Playa Azul. Durante esa misma jornada se registraron otros ataques con armas de fuego en distintos sectores del puerto que dejaron personas lesionadas.

Domingo deja tres asesinatos en Sinaloa

Para el domingo, las autoridades reportaron tres homicidios más. En la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana blanca a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado.

Los otros dos asesinatos ocurrieron en Mazatlán. Una persona perdió la vida tras un ataque armado en el sector Valle del Ejido, mientras que otra fue localizada con heridas producidas por arma de fuego en la colonia Venustiano Carranza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.