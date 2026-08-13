Sinaloa registra crecimiento industrial de 10.4% anual y entra al Top 10 nacional; según el Inegi

GENERANDO AUDIO...

Actividad industrial, impulsada por la construcción. Foto: Gobierno de Sinaloa

Sinaloa se ubicó entre las entidades con mejor desempeño industrial del país durante abril de 2026, al registrar un crecimiento anual de 10.4%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi.

El avance coloca al estado en el sexto lugar nacional, empatado con Yucatán, y muy por encima del crecimiento nacional de 2.4% registrado en el mismo periodo.

La construcción impulsó el crecimiento

El principal motor de la actividad industrial en Sinaloa fue el sector de la construcción, que reportó un aumento anual de 24.9%.

La cifra también superó ampliamente el promedio nacional de la industria de la construcción, que durante abril se ubicó en 10.5%.

Además, el Inegi incluyó a Sinaloa entre las entidades con los incrementos más altos del país en este sector.

Minería y manufactura también avanzan

Otros sectores industriales también reportaron resultados positivos durante el mes analizado.

La minería registró un crecimiento anual de 9.8%, mientras que las industrias manufactureras avanzaron 1.7% respecto al mismo periodo de 2025.

También reportó crecimiento mensual

Las cifras ajustadas por estacionalidad muestran que la actividad industrial sinaloense aumentó 5.2% respecto a marzo de 2026, uno de los incrementos mensuales más relevantes del país.

El IMAIEF es el indicador con el que el Inegi mide cada mes el comportamiento de sectores como construcción, manufactura, minería y generación de energía en las entidades federativas.

Los resultados de abril colocan a Sinaloa entre los estados con mayor dinamismo industrial del país, impulsado principalmente por el avance de la construcción y la minería.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.